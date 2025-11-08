Giulia De Lellis e Tony Effe, crisi e quando è davvero nata la figlia: parla la coppia

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi dopo la nascita della figlia Priscilla? L’indiscrezione circola da giorni. La coppia, venerdì 7 novembre, ha replicato in modo indiretto ai rumor, postando su Instagram degli scatti familiari. L’influencer e il rapper si sono immortalati mentre insieme stringono il loro frutto d’amore, un’immagine affettuosa che prova che la relazione è viva e vegeta. Le foto non sono state diffuse in una data casuale, bensì nel giorno del primo ‘mesiversario‘ della piccina, come rimarcato dagli stessi neo genitori. Un dettaglio che ha finalmente permesso di far luce sulla data esatta di nascita di Priscilla. A differenza di quanto creduto da tutti, la bimba non è stata partorita l’8 ottobre, ma il 7.

Giulia De Lellis e Tony Effe, data di nascita della figlia: mistero risolto

La confusione sulla data di nascita si è creata in quanto i neo genitori non hanno mai chiarito pubblicamente la faccenda. Anzi, hanno tentato di ‘depistare’ la cronaca rosa sul fatto. Il 7 ottobre scorso, alcuni ben informati avevano annunciato la venuta al mondo di Priscilla. De Lellis non solo non aveva confermato, ma aveva anche postato sul suo profilo social contenuti, evidentemente registrati in precedenza, che non riguardavano la lieta notizia. Gesti che sono sembrati un chiaro tentativo di ‘depistaggio‘.

L’annuncio della nascita della piccola venne fatto il giorno successivo, vale a dire l’8 ottobre. Ma Tony Effe e De Lellis non avevano specificato il giorno esatto del parto. Così si è pensato che Priscilla avesse emesso i primi vagiti appunto l’8 ottobre.

A distanza di un mese, l’arcano mistero relativo alla data di nascita della piccina è stato risolto: il cantante e l’influencer, nel festeggiare il ‘complimese‘ di Priscilla il 7 novembre, hanno di fatto reso noto che la figlia è stata accolta il 7 ottobre e non il giorno successivo.

Le voci di crisi e la smentita

Tornando alle voci che parlano di una presunta crisi di coppia, l’esperto di gossip Alessandro Rosica continua a ripetere che Effe e De Lellis si lasceranno tra non molto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’artista hanno preferito non replicare direttamente all’indiscrezione. Però, mostrandosi affiatati assieme alla loro bimba, è come se avessero avuto l’intenzione di smentire coloro che sostengono che la love story si starebbe avviando su un binario morto.