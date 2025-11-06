Giulia De Lellis e Tony Effe “distaccati, dopo il parto la crisi”: parla chi li conosce

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori per la prima volta un mese fa. L’8 ottobre l’influencer di Ostia ha partorito Priscilla. Chi pensava che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rapper, al pari di altri loro colleghi, avrebbero riempito giornalmente i profili social di contenuti con la neonata ha preso un granchio. La coppia sulla piccina ha deciso di mantenere riservatezza (e per fortuna, viene da dire). E sembra che ci sia tanto riserbo anche sugli affari di cuore dei due neo genitori visto che Tony e Giulia non si ritraggono quasi mai insieme. Sul loro rapporto sentimentale, nelle scorse ore, sono tornate a circolare voci che sostengono che ci sarebbe in corso una crisi.

Giulia De Lellis e Tony Effe, nuove voci di crisi

“Aria di crisi anche per Tony e Giulia. Stanno mantenendo riserbo, sperando si possa superare. Non so se lei smentirà, ma a dirlo sono persone vicinissime a loro”. Così l’esperto di gossip Amedeo Venza. Della stessa opinione anche Alessandro Rosica, altro esperto di cronaca rosa. Quest’ultimo ha ribadito ciò che va sostenendo da tempo, ossia che la relazione tra il rapper e l’influencer sarebbe addirittura già ai titoli di coda.

“Dopo il parto si sarebbero pian piano distaccati”, ha scritto Rosica, che ha aggiunto che, secondo lui, l’annuncio della rottura “è solo questione di tempo”. Esternazioni da prendere con le pinze. Tony Effe e De Lellis non hanno risposto direttamente alle indiscrezioni sul loro conto. In qualche modo, però, Giulia sembra che abbia provato a smentire le voci.

Il post di Giulia e la ‘sospetta’ voglia di riservatezza

“Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre, che è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa”, ha spiegato su Instagram De Lellis, che ha partorito a Roma, per poi rientrare nel capoluogo lombardo dove dimora e lavora da anni. Come fanno notare i maligni, anche se ci fosse realmente in atto una crisi, sarebbe normale che due neo genitori non andassero a urlarlo ai quattro venti.

Una cosa, però, colpisce: né il cantante né la neo mamma, che grazie ai social e al mostrare le sue faccende private ha costruito una carriera, quasi mai si fanno vedere uniti. Un vero e proprio mistero che alimenta i sospetti: voglia di riservatezza oppure qualcosa sta davvero scricchiolando sul versante sentimentale?