Giulia De Lellis e Irama inseparabili: la serata milanese insieme

Giulia De Lellis e Irama inseparabili: dopo la paparazzata a Verona, arriva il video della dolce serata milanese

La coppia è decollata a tutti gli effetti: Giulia De Lellis e Irama sono ormai inseparabili e sempre più affiatati. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, le pene d’amore patite per il l’aitante Andrea Damante sono solo un ricordo che non fa più male. Oggi la vita le sorride, sia sotto l’aspetto professionale sia sotto l’aspetto sentimentale. Ulteriore conferma di questo ‘stato di grazia’ è la dolce paparazzata a Milano con il cantautore vincitore della 17 esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (il video che ritrae i due piccioncini assieme è stato pubblicato dal sito ‘Il vicolo delle news’)

Irama e Giulia: “Molto affiatati, lui le teneva la mano, lei aveva la gamba…”

“Ciao Ragazze ho incontrato Giulia De Lellis e Irama al Deus Cafè a Milano. Erano molto affiatati, lui le teneva la mano e lei aveva la gamba sopra di lui. Giulia dal vivo è minuta ma ha un visino bellissimo.” Queste le parole pubblicate dal Vicolo delle news (che ha riportato quanto carpito da una ‘talpa’) a corredo di un breve video in cui appaiono i due giovani in atteggiamenti teneri e affettuosi. Dunque, dopo la paparazzata di un paio di giorni fa a Verona (anche allora la coppia è apparsa assai unita, con tanto di baci e coccole), oggi arriva quella della serata milanese, a riprova del fatto che qualcosa di importante stia per nascere su solide radici.

Giulia De Lellis, le parole sulla love story con Irama: “Ci stiamo vivendo un po’…”

“Stiamo molto bene, grazie. Stiamo bene, ci stiamo vivendo un po’… Stiamo bene, tutto bene”. Queste le parole pronunciate da Giulia De Lellis una decina di giorni fa sulla neonata relazione con il cantante. Forse oggi quel ‘Ci stiamo vivendo un po” potrebbe essere sostituito con un ‘Ci stiamo vivendo tanto’. I due sembrano infatti inseparabili e molto complici. L’amore ha messo le ali.