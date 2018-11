Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona: forte complicità tra i due

Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona tra abbracci e baci

Giulia De Lellis e Irama sono stati di nuovo beccati insieme. Questa volta la coppia si è concessa una passeggiata tra le vie di Verona, città dove vive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qui vive anche Andrea Damante, ex della bella Giulietta, ma con lui sembra essere storia ormai vecchia. Ebbene sì, perché pare proprio che la De Lellis sia riuscita nuovamente ad aprire il suo cuore a un’altra persona, l’ultimo vincitore di Amici. Una coppia inaspettata quella che si è formata in queste settimane. Il gossip non può che renderli protagonisti, ma ancora in molti non riescono a crederci. Dietro la loro figura professionale c’è stata per entrambi Maria De Filippi, eppure vivono in due mondi completamente diversi. Nonostante ciò, sembra che alcuni loro lati caratteriali si siano trovati. Ora Tabloit condivide alcune foto che li ritraggono insieme per le vie di Verona. I fotografi raccontano che Giulia e Irama si sono mostrati complici e molto uniti, tra baci e coccole.

Giulia De Lellis passeggia per le vie di Verona, dove aveva scelto di vivere con Andrea Damante

Chi sta ancora sperando di vedere Giulia tornare tra le braccia di Damante può mettersi l’anima in pace. La De Lellis sembra aver ritrovato la serenità a fianco a Irama. A confermarlo sono le ultime foto condivise da Tabloit, che li ritraggono felici mentre passeggiano per le vie di Verona. Prima si sono concessi una cena romantica e poi una bella passeggiata a braccetto. La città degli innamorati li vede ora come grandi protagonisti. A testimoniare la loro complicità ci pensano i fotografi, i quali raccontano di baci e coccole. Proprio per le vie di Verona, fino a qualche tempo fa, Giulia si faceva vedere in compagnia di Andrea. I due vivevano insieme in questa città, dove già Damante abitava.

Giulia De Lellis e Irama sono ormai una coppia: i due appaiono complici

Giulia resta a Verona dopo la fine della sua storia con Andrea, ma passeggia insieme a un altro uomo. Una coppia ormai ufficiale quella di Irama e la De Lellis. In questi ultimi giorni, per confermare questa storia d’amore, l’ex corteggiatrice ha condiviso una foto in compagnia del cantante.