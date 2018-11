Giulia De Lellis e Irama, prima foto social insieme: la strana dedica

Giulia De Lellis, la prima foto insieme a Irama sui social: una dedica che spiazza

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama è arrivata quando meno ce lo aspettavamo. Nessun fan si sarebbe mai aspettato un simile gossip. In ogni caso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il vincitore dell’ultima edizione di Amici sembrano essersi realmente innamorati l’uno dell’altra. Sul viso della giovane romana non era ancora tornato a splendere quel meraviglioso sorriso con cui eravamo abituati a vederla durante tutta la sua relazione con Andrea Damante. La donna sembrava avere qualche difficoltà a ritrovare l’amore. Oggi, però, per la De Lellis le cose stanno andando alla grande sia in campo lavorativo che sentimentale. A quanto pare, anche il bellissimo cantautore pare abbia ritrovato la serenità tanto sperata al fianco della dolce Giulietta. E dopo due settimane dalla verità sull’inizio della loro love-story, i diretti interessati hanno pubblicato la prima foto di coppia social.

Irama e Giulia De Lellis innamoratissimi: la foto che spiazza i fan dei due giovani

Irama si era già lasciato andare ad una dolce decida d’amore per Giulia, anche se in realtà non hai mai rivelato a chi fosse indirizzata quella rosa rossa pubblica tra le storie di Instagram. Oggi, invece, è la De Lellis ha spiazzare i followers. Nella notte, l’ex di Andrea Damante ha pubblicato un dolce scatto che la ritrae tra le braccia del suo fidanzato. Il viso di lui non si vede, ma i tatuaggi sulle braccia sono (ovviamente) riconoscibilissimi. Ricordiamo infatti che il cantante ha dei serpenti che sono diventati un po’ il suo ‘simbolo di riconoscimento’.

Giulia e Irama felicissimi insieme: le parole della De Lellis

E mentre qualcuno non riesce ancora a farsene una ragione, Giulia e la sua nuova fiamma di vivono il loro grande e purissimo amore. Nella storia pubblicata dalla De Lellis, leggiamo: “Prohibere Tempus.” Perché l’ex corteggiatrice parla di tempo proibito?!?! Senza dubbio, prima o poi, i due arriveranno a viversi completamente anche sui social e saranno loro stessi a dare delle spiegazioni ai proprio fan.