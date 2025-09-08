Giulia De Lellis e il “poverina” alla figlia non ancora nata, reazione furibonda

Sfuriata di Giulia De Lellis dopo che una followers ha apostrofato sua figlia Priscilla, che deve ancora nascere, con l’aggettivo “poverina“. La discussione è nata dopo che l’influencer di Ostia ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram un filmato della borsa del parto, spiegando tutto quel che ha inserito in vista della nascita. Ha inoltre fatto sapere di aver posto all’interno della sacca dei prodotti skincare, vale a dire salviettine, disinfettante e altre cose. Alcune persone hanno criticato le scelte della giovane, sollevando dibattiti infiniti (i commenti al post sono stati oltre 2.600). In alcune discussioni si è infilata la stessa De Lellis.

Giulia De Lellis risponde per le rime a una followers

“Tutti questi prodotti skincare non servono. Poverina, non dovrebbe essere già esposta a tutte queste sostanze chimiche“, ha scritto una donna, attirando l’attenzione di Giulia De Lellis la quale ha replicato con piglio: “Mia figlia neanche è nata, non ho mai mostrato mezzo prodotto. Perché le dai della poverina? Poi, lo so anche io. Ti sei persa qualche video. Su questo non sbaglio e o chiederò sicuramente consigli”.

La raccomandazione a tagliarsi le unghie

Una donna, che ha sostenuto di essere madre di tre figli, le ha scritto che ha messo troppe cose nella borsa da portare in ospedale per il parto. Anche in questo caso De Lellis ha risposto per le rime: “Pensa che mi hanno detto che ne mancano ancora un po’”.

Un’altra persona le ha consigliato di tagliarsi le unghie perché c’è il rischio che nei primi giorni di vita della bimba possa graffiare la piccina. “Ma ovvio”, la replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha aggiunto che dall’ospedale in cui partorirà le hanno fatto sapere che le unghie devono essere tassativamente corte non solo per la sicurezza della neonata, ma anche per quelle della neo mamma.

Altri commenti su ciò che c’è da portare o meno per i giorni da trascorrere in ospedale hanno innescato una marea di botta e risposta tra mamme e altri utenti. La solita ‘polveriera’ social dove tutti credono di avere in bocca la verità assoluta e dove spesso discussioni potenzialmente costruttive degenerano in insulti e offese.

Priscilla non è ancora nata, falsi allarmi sui social

A proposito di social, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno nelle ultime ore su Instagram, Giulia De Lellis non ha ancora partorito. Per qualche giorno l’influencer non ha postato contenuti. Così c’è chi ha ipotizzato che avesse dato alla luce la piccola Priscilla. Nella giornata di lunedì, De Lellis è spuntata sui suoi profili, confermando implicitamente che la piccola non è ancora nata. Dovrebbe comunque farlo a breve.