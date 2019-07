Giulia De Lellis e Iannone: Aida Yespica difende Cecilia Rodriguez

Cosa ha detto Aida Yespica su Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez

La love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non ha lasciato indifferente proprio nessuno. Dai fan agli esperti di costume passando per i personaggi del mondo dello spettacolo, tutti sono rimasti sorpresi dalla nascita di questo sentimento. Una coppia che sulla carta appare quasi improbabile ma che nella realtà sta funzionando alla grande. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGP sono diventati inseparabili e la loro storia d’amore è diventata nel giro di un mese seria e importante. Di recente ha detto la sua sulla coppia Cecilia Rodriguez, ex cognata di Iannone. Un commento, quello dell’argentina, che ha fatto parecchio scalpore e che ha spinto Aida Yespica a prendere le parti dell’amica. La venezuelana conosce bene sia Cechu sia Giulia visto che con entrambe ha vissuto l’intensa esperienza del Grande Fratello Vip nel 2017.

Le parole di Aida Yespica su Giulia De Lellis e Iannone

“Cecilia ha detto che Giulia e Iannone sono alti un metro e una banana? Ma questa è una cattiveria! È molto cattiva Cecilia! (ride, ndr). Ma avrà i suoi motivi anche perché, come si sa, Iannone è l’ex di sua sorella Belen. Comunque se stanno bene insieme, che siano felici”, ha detto Aida Yespica al settimanale Mio. La soubrette è dunque felice per la nuova relazione di Giulietta ma ha voluto in qualche modo difendere il comportamento della Rodriguez, che conosce bene Iannone. Oltre ad essere stato l’ex fidanzato di Belen per tre anni, lo sportivo è da tempo uno dei più cari amici di Jeremias Rodriguez. E a proposito di Belù, a lungo si è parlato di una rivalità con Aida, ma la Yespica ci ha tenuto a precisare: “La ammiro tanto, è una persona molto carina. Viva il Sud America!”.

Aida Yespica ricorda l’avventura al Grande Fratello Vip

A proposito del Grande Fratello Vip, Aida Yespica ha ammesso: “Mi sono divertita tantissimo. In quella Casa mi sentivo proprio come a casa mia. Sono rimasta tre mesi e quasi non volevo andare via. Mi ha aiutato a far conoscere la vera Aida con tutte le sue sfumature e ho tirato fuori il mio passato che è molto toccante”.

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez: è guerra su Instagram

Intanto l’amicizia tra Giulia e Cecilia, nata proprio al GF Vip, è ufficialmente finita. Dopo le esternazioni della fidanzata di Ignazio Moser, le due non si seguono più su Instagram.