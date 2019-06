Giulia De Lellis e Gemma Galgani conduttrici di un nuovo programma tv

Gemma Galgani e Giulia De Lellis conduttrici del nuovo programma tv Giortì

Maria De Filippi continua a puntare su Giulia De Lellis. Dopo aver invitato l’ex corteggiatrice in alcune puntate del Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di affidarle due nuovi progetti. Il primo è una fiction che andrà in onda su Witty e che la giovane sta girando proprio in questi giorni. Il secondo è un nuovo programma tv che Giulia condurrà su La 5 nella prossima stagione televisiva. E la De Lellis non sarà sola in questa nuova avventura, la prima da conduttrice: insieme a lei ci sarà Gemma Galgani, la popolare Dama del Trono Over. Ad annunciare la novità è stato Il Fatto Quotidiano, che ha puntualizzato che il nuovo format che presenteranno Gemma e Giulia si chiamerà Giortì.

Giortì con Giulia De Lellis: di cosa parla e quando va in onda

Come si legge da mesi sul sito di Witty: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata”. Il nuovo format televisivo sarà prodotto dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, in collaborazione con la MediaMai di Davide Maggio e Mattia Buonocore. La trasmissione andrà in onda su La 5 nei prossimi mesi.

Non è la prima volta che Gemma e Giulia lavorano insieme

Giortì sarà un’occasione unica per Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Anche se, va ricordato, le due hanno lavorato già insieme a Le olimpiadi della televisione, la serata speciale in onda su Canale 5 qualche anno fa che ha visto protagonisti i vari personaggi del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne. Inoltre Gemma e Giulia hanno collaborato alle recenti scelte invernali del programma Mediaset.