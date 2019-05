Giulia De Lellis e Damante ‘vicini ma lontani’: love story, forti dubbi

By

Giulia De Lellis e Andrea Damante allo stesso evento: ‘Vicini ma lontani’. Forti dubbi sulla love story: cosa è successo ieri sera, la situazione

Sembrava ormai tutto fatto, pareva che ogni cosa stesse tornando al suo posto. Poi, le ultime dichiarazioni di Andrea Damante hanno fatto ‘saltare il banco’ e hanno gettato forti dubbi sul ritorno in love tra lui e Giulia De Lellis. A far sorgere ulteriori perplessità sulla ritrovata intesa dei Damellis c’è anche un fatto fresco fresco, capitato nella serata di ieri. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno entrambi presenziato a Milano all’anteprima di Aladdin, adattamento live-action del classico Disney del 1992. Peccato che abbiano preso parte allo show “da single”, come riporta Tabloit.it.

Andrea Damante e Giulia ‘da single’: cosa sta succedendo?

“I due sono stati invitati alla premiere di Aladdin, ma all’evento hanno partecipato ‘da single’”, scrive Tabloit.it. Lo stesso discorso lo fa il profilo Instagram Spysee che afferma che Andrea è “comparso separato dall’ex corteggiatrice”. Che cosa sta succedendo? Che dopo aver tentato un riavvicinamento, l’ex coppia ha capito che non può proprio funzionare? I dubbi sono molti, alimentati ancor più dopo quello che il deejay veronese ha dichiarato pochi giorni fa, intercettato sempre dal magazine Tabloit: “Ci vediamo ogni tanto, qualche volta, ma nulla di ufficiale o particolarmente importante”.

Anteprima Aladdin: parata di volti noti

Resta da capire se Giulia e Andrea stiano ricucendo il rapporto nell’ombra oppure se il grande ritorno di fiamma è svanito, o si stia esaurendo pian piano. La speranza dei loro numerosissimi fan è che il loro percorso possa replicare quello di altri due vip che rispondono al nome di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, recentemente ri-unitisi dopo essersi separati per lungo tempo. Tornando all’anteprima milanese di Aladdin, oltre ai Damellis, ci sono stati molti altri ospiti noti tra cui Giulia Salemi (senza Francesco Monte), Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi, Lara Zorzetto, Paola Di Benedetto, Wanda Nara, Paola Caruso, Ludovica Bizzaglia, Serena Autieri, Giovanni Caccamo, Rovazzi ed Edordo Stoppa con Juliana Moreira ed Alvin.