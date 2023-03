È di nuovo amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo la storia nostalgica dell’influencer (che aveva condiviso la canzone ‘Stay’ sulle storie, la stessa della loro ultima esterna a ‘Uomini e donne’) e a seguito delle voci di crisi con i rispettivi fidanzati, Elisa Visari e Carlo Gussali Beretta, Fabrizio Corona ha lanciato una nuova clamorosa notizia. Secondo quanto riportato successivamente sul magazine ‘Chi’, la Visari avrebbe scoperto dei messaggi con Giulia sul cellulare del fidanzato. Messaggi che avrebbe inoltrato a Carlo, compagno della De Lellis, per poi essere cacciata di casa dall’ex tronista. Inoltre, il magazine di Alfonso Signorini aveva anche raccontato di una festa alla quale i due avrebbero partecipato insieme la scorsa settimana. Il sito ‘Fanpage’, allora, ha contattato Giacomo Urtis, che era presente al party in questione, che ha spiegato come sono andate realmente le cose.

Secondo la versione del chirurgo, la festa si è svolta nella discoteca ‘Redroom’ di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Il party era stato organizzato per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo che rappresenta personaggi come Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. A quanto pare, Damante e De Lellis sono molto amici del manager e per questo erano presenti al suo compleanno. Tuttavia, al contrario delle voci circolate, Urtis ha dichiarato di non averli visti insieme:

Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme.

Allo stesso tempo, però, non si sono presentati alla festa neanche i fidanzati dei ‘Damellis’, Elisa e Carlo. “Non li ho visti”, ha detto Giacomo. Ma come mai la De Lellis, un paio di giorni fa, proprio quando era uscita la notizia del presunto riavvicinamento con Damante, ha pubblicato una storia taggandoBeretta? “Queste cose sono a livelli più alti. È uno strano mondo, un giorno ve lo spiegherò”, ha replicato Urtis. A quanto pare, non è d’accordo con chi sostiene sia stato un modo per placare il gossip e confermare il suo fidanzamento con l’imprenditore.

In ogni caso, i due diretti interessati non hanno ancora commentato la vicenda e continuano ad usare i loro social per pubblicare post riguardanti il loro lavoro. Una cosa certa è che i fan della coppia sono andati completamente in tilt e stanno riponendo tutte le loro speranze su un possibile ritorno di fiamma tra i due, che in passato hanno già riallacciato la loro relazione varie volte.