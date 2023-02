Da alcune settimane sono emersi dei misteriosi pettegolezzi riguardanti l’ex coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il primo rumor riguardava una presunta separazione tra la De Lellis e il suo attuale fidanzato Carlo Gussali Beretta, alimentato da una storia Instagram dell’ex corteggiatrice con la canzone “Stay”, che, nel lontano 2016, fece da sottofondo all‘ultima esterna con Damante a “Uomini e Donne”. Tuttavia, la notizia è stata subito smentita e i due hanno trascorso insieme il compleanno di lui, pubblicando diverse foto della serata sui social. Successivamente, le voci di crisi si sono rivolte verso Damante e la sua (ex?) fidanzata Elisa Visari. Da alcune settimane, infatti, i due non compaiono insieme e, secondo la pagina “The Pipol”, la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Ebbene, dietro queste presunte turbolenze di coppia ci sarebbe un comune denominatore. Nelle ultime ore, infatti, Fabrizio Corona ha sganciato una vera e propria bomba sui ‘Damellis’: i due sarebbero diventati amanti in gran segreto.

L’ex re dei paparazzi ha lanciato un clamoroso scoop e ha dichiarato di essere venuto in possesso di informazioni compromettenti sui due volti di “Uomini e Donne”. Ma come sarebbero stati scoperti in flagrante i due amanti? A quanto pare, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Infatti, sempre secondo quanto riporta Corona, la fidanzata di Damante, Elisa Visari, avrebbe scoperto delle chat compromettenti tra il Deejay e la sua ex sul cellulare di quest’ultimo. L’ex tronista, anni fa, era stato beccato dalla De Lellis nello stesso modo, quando lei trovò delle piccanti conversazioni con altre donne sul suo computer. Ad ogni modo, la Visari si sarebbe arrabbiata a tal punto da inviare le presunte chat al compagno di Giulia, Carlo, per vendicarsi del suo ex fidanzato. Quest’ultimo, però, infastidito, l’avrebbe cacciata di casa.

De Lellis e Damante amanti: la reazione di Carlo Beretta

Insomma, la coppia formata da Andrea ed Elisa sembrerebbe definitivamente scoppiata. Non si può dire lo stesso, però, di quella composta da Giulia e Beretta. Secondo quanto detto da Corona, l’imprenditore bresciano avrebbe preferito mantenere il silenzio “per paura”. In effetti, la De Lellis ha pubblicato solo poche ore fa una storia taggando il fidanzato, a riprova che i due stanno ancora insieme. In ogni caso, Fabrizio ha confermato che tutti i retroscena dello scandalo dovrebbero uscire venerdì sul giornale “Chi”. Nel caso questa storia si rivelasse vera, si tratterebbe di un vero e proprio caso mediatico, al cui centro ci sarebbe un sorprendente (ed ennesimo) ritorno di una delle coppie più amate dello spettacolo. Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.