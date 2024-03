Giulia De Lellis e Damante beccati insieme: ecco dove, i dettagli

Talpa per Giulia De Lellis e Andrea Damante! I due ex fidanzati sono stati beccati allo stesso evento. Ieri, 11 marzo, a Milano si è svolta l’apertura del pop up del brand di vestiti fondato da Ignazio Moser, QLHYPE. Per l’occasione, l’influencer ha invitato tantissimi amici e volti del mondo dello spettacolo, radunando quasi tutto l’ambiente social milanese. Naturalmente, non poteva mancare la fidanzata nonché futura sposa di Ignazio, Cecilia Rodriguez. Insieme a lei, poi, c’erano volti come Cristiano Iovino insieme alla nuova fiamma Oriana Marzoli, Nicola Ventola, Alessia Lanza e anche Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Durante l’evento, Damante aveva pubblicato una storia insieme all’amico Moser, pubblicizzando l’apertura del suo locale. La sua presenza era abbastanza scontata, data la forte amicizia che li lega. Tuttavia, non era giunta alcuna voce riguardo la presenza della De Lellis. Almeno, fino a poco fa. La pagina ufficiale del brand ha infatti pubblicato un video riassuntivo della serata, dove appare proprio Giulia. Una presenza inaspettata, dato che da tempo l’ex corteggiatrice e la coppia formata da Ignazio e Cecilia si sono distaccati.

Ricordiamo che i tre avevano stretto una forte amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nel lontano 2017. Una volta fuori e dopo la prima rottura ufficiale con Andrea, però, i due sono rimasti legati principalmente all’ex tronista. Non solo, la Rodriguez aveva anche lanciato delle frecciatine al veleno a Giulia quando aveva iniziato la sua storia con Andrea Iannone, ex della sorella Belen. Ad ogni modo, pare che i rapporti si siano distesi, tanto che l’influencer era presente ad un evento importante per Moser.

D’altro canto, alcuni credono che Giulia sia andata all’apertura del locale poiché accompagnava Andrea Damante, alludendo ad un possibile ritorno di fiamma. Da quando la De Lellis ha terminato la sua relazione con Carlo Beretta, sono iniziati a diffondersi i primi rumor di riavvicinamento con il deejay. La casualità ha infatti voluto che, proprio nello stesso periodo, l’ex vippone si sia lasciato con Elisa Visari dopo ben 3 anni insieme. Ad oggi, dunque, sono entrambi single.

Non è chiaro se l’incontro all’evento sia stato casuale o se, invece, i due siano andati effettivamente insieme. La cosa certa è che in moltissimi tifano per un ritorno della coppia, che dopo anni continua a far sognare i fan.