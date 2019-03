Giulia De Lellis e Andrea? Il messaggio di Irama parla chiaro

Irama pubblica un chiaro messaggio su Instagram

Per Irama non è sicuramente un momento facile dal punto di vista sentimentale. Il ragazzo ha, infatti, appena troncato la sua relazione con Giulia De Lellis e sul web non si fa che parlare di questo. Seppur il cantante abbia scritto un messaggio su Instagram nel quale ha palesemente dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la rottura, l’intero mondo social non ci crede. Nelle ultime settimane il motivo della fine della loro storia è apparso a tutti più che evidente. Giulia sembra essersi riavvicinata ad Andrea Damante, suo ex fidanzato. Eppure Irama ha spiegato di aver chiuso con Giulia di comune accordo. Sarà veramente stato cosi?

Giulia De Lellis nuovamente insieme ad Andrea Damante

Come riportato dalla rivista settimanale Chi, l’influencer e il dj veronese stanno continuando a vedersi. Le foto dei loro avvistamenti a Milano parlano chiaro: la passione è tornata tra i due. Dopo l’uscita di codeste immagini, un vero e proprio ciclone si è scatenato sui vari canali social. Il silenzio di Irama in merito alla sua ormai ex fidanzata ha, in realtà, causato un fragoroso rumore. Perché il vincitore di Amici non si è espresso sulla ritrovata armonia tra Andrea e Giulia? Per quale ragione ha scelto di mostrare solo indifferenza davanti ad una notizia cosi clamorosa? Di giorni ne son passati ed ecco che, al contrario di quanto appena detto, Irama finalmente scrive un post che conferma la sua intenzione di restare al di fuori di ogni cosa.

Irama scrive una frase sui social. A chi è rivolta?

Proprio poche ore fa, Irama, per la prima volta dopo la pubblicazione delle foto tra Giulia e Damante, ecco cosa dice. Il cantante ha, infatti, pubblicato una sua foto con tanto di sigaretta in bocca e sotto ha scritto: “Non ho da un po’, voglia di sentire le vostre ca**ate”. Le sue parole arrivano, come sempre, mai dirette ma taglienti e pungenti. A chi avrà rivolto questo pensiero il cantante dagli occhi di ghiaccio?