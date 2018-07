Giulia De Lellis e Andrea Damante avvistati insieme a Catania

News: Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in Sicilia

Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a vedersi e a stare insieme seppur non hanno ancora ufficializzato la notizia del loro ritorno di fiamma, forse mai spentosi. Nella giornata odierna, infatti, i due ragazzi sono stati avvistati insieme all’aeroporto di Catania. Sulla pagina Instagram di News Uomini e Donne appare lo scatto di una comune utente che ritrae il dj veronese insieme alla romana. La coppia, separatasi precedentemente a causa di alcune discussioni e problemi relativi al loro rapporto, hanno scelto, già da alcune settimane, di farsi rivedere insieme. Un ritorno paparazzato e pubblicato da ogni rivista. Andrea e Giulia, per la prima volta sono apparsi insieme su una barca in Sardegna, successivamente a cena con la madre e il fratello di lei, oltre che in compagnia di altri personaggi dello spettacolo.

Andrea e Giulia in Sicilia per fare cosa?

Come ormai risaputo, l’intera famiglia di Damante vive in Sicilia. Dunque, la domanda che sorge spontanea da alcune ore a questa parte è la seguente: saranno andati a far visita ai genitori di Andrea o, il lavoro li avrà spinti a raggiungere l’isola? Un quesito a cui non hanno ancora risposto nè l’ex tronista nè l’ex corteggiatrice. Dalle ultime stories postate da entrambi, si può dedurre che gli impegni professionali sono all’ordine del giorno. Giulia con la sponsorizzazione di costumi e abiti vari e Andrea con la sua musica e le sue, sempre più frequenti, serate.

L’amore non si è mai spento tra i due?

Un rapporto, il loro, che fa tanto discutere i fan. Una relazione tacitamente dichiarata, un amore che risulta essere ancora vivo nonostante tutti i precedenti vissuti. Un rapporto ripreso dopo un secco e crudele allontanamento. Diciamo che visto il gossip del momento, i due hanno scelto un modo abbastanza tranquillo e pacifico di riprendere, pian piano, la loro, sempre più amata e tormentata, storia d’amore.