Giulia De Lellis e Andrea Damante “cercasi”: la serata promette bene

Quanto ancora bisognerà attendere l’ufficialità del grande ritorno in love tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Ma soprattutto, i due si stanno frequentando assiduamente oppure il ‘riprovarci’ non sta dando i frutti d’amore sperati? Andiamo con ordine: l’ex coppia, dopo essere apparsa insieme sui social una decina di giorni fa, non ha più lasciato tracce pubbliche. Così, a distanza di qualche giorno da quella ‘traccia’, alcuni fan hanno iniziato a rumoreggiare e a chiedersi: si sono lasciati? Non si vedono più? Che succede? Perché questo silenzio? No, pare proprio che non si siano lasciati (vale a dire che si stanno frequentando ancora in via non ufficiale come ripetono ormai da settimane). E dunque si, si vedono. Tra l’altro la serata odierna promette bene…

Andrea e Giulia in Sicilia: i due non si mostrano assieme sui social, ma…

Infatti i due al momento sono entrambi in Sicilia. Giulia nella serata di sabato 28 luglio sarà ad un evento a Gela, mentre Andrea Damante ‘terrà banco’ a Siracusa, cioè a un paio di ore di auto dall’ex fidanzata. Inutile dire che la lontananza non certo proibitiva potrebbe far incontrare l’influencer romana e il deejay veronese… E chissà che magari tornino a farsi vedere insieme in pubblico… E chissà pure che magari l’annuncio ufficiale del grande ritorno non sia così lontano. Nel frattempo la De Lellis continua a mostrarsi sui social con la famiglia o alle prese con i suoi svariati impegni lavorativi. Stessa linea seguita dall’ex tronista di Uomini e Donne, che è sempre concentratissimo alla consolle e alle sue serate in discoteca.

Giulia e Andrea: le ‘tracce’ social

Qualche settimana fa, dopo essere stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Andrea, Giulia aveva spiegato la sua posizione nei confronti dell’ex. La giovane ha scelto di vivere alla giornata, tentando di capire il da farsi sul suo futuro sentimentale senza porsi particolari vincoli. Da allora una sola volta è apparsa sui social al fianco di Damante e lo ha fatto lo scorso 17 luglio. Tuttavia gli spifferi del gossip raccontano che i due si stanno ancora frequentando e a breve potrebbe arrivare l’annuncio del ritorno ufficiale in love.