Giulia De Lellis, dopo il furto la positività: l’augurio per il 2020

Giulia De Lellis, dopo il furto la positività: il messaggio per il 2020

Il periodo festivo per Giulia De Lellis non è andato come sicuramente sperava. A Natale, infatti, l’influencer di Pomezia ha subito un furto pesantissimo. A raccontare la triste vicenda è stata lei stessa tramite il suo profilo social dove, inoltre, ha rivelato di essersi davvero spaventata. Per questo motivo, la fidanzata di Andrea Iannone ha deciso di cambiare un po’ le sue abitudini ‘social’ facendo sicuramente più attenzione a ciò che mostrerà. Giulia, però, è una ragazza molto positiva che riesce a prendere le cose anche con tanta ironia. E questo è quello che, una po’ di ore fa, le hanno detto anche le persone che la seguono. Nonostante il furto, avvenimento che le ha fatto davvero male, la De Lellis non ha perso il sorriso ed ha deciso di iniziare questo nuovo anno all’insegna della positività.

Giulia De Lellis: “Il 2020 sarà pieno”, cosa spera

Lei stessa, infatti, ai suoi follower ieri ha lasciato un messaggio importante svelando che si augura che questo 2020 sia sereno e proficuo. “Il 2020 sarà pieno…Questo è quello che spero per me e per tutti voi”, ha esordito Giulia ed ha così continuato: “Pieno di nuovi progetti lavorativi, pieno di novità. Pieno d’amore, voglio serenità. Come sempre voglio condividere tutto questo con voi! Sarà speciale”. La modella, poi, ha voluto esprimere gratitudine nei confronti di chi ogni giorno la segue con affetto: “Grazie per esserci stati, e grazie già a chi ci sarà!”. Insomma un augurio, il suo, a dir poco meraviglioso.

“Io vi mostro il bello, ma come tutti ho i miei difetti”

Giulia De Lellis, sempre parlando con le sue ragazze, ha ammesso di essere una persona molto ironica: “È un po’ così che prendo la vita: con ironia e serenità. Dove posso la metto”. Anche lei, però, ha i suoi momenti di nostalgia che però non è solita mostrare: “Io vi mostro il bello, ma come tutti ho i miei difetti o i miei momenti (che non sono pochi ma li riconosco)”, ha scritto ancora.