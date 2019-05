Giulia De Lellis dopo Cannes risponde alle critiche: lo sfogo in piena notte

Giulia De Lellis replica alle critiche: le prime parole dopo il red carpet a Cannes

Questo è sicuramente un periodo d’oro per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che deve principalmente ai social la sua fortuna, continua oggi a collezionale successi (sia dal punto di vista personale che da quello professionale). Ieri, per esempio, ha avuto l’onore di presenziare ad uno degli eventi più importanti del panorama cinematografico internazionale, ovvero il Festival di Cannes. La cosa, ovviamente, ha lusingato la De Lellis che, una volta rientrata a casa, ha voluto ringraziare personalmente i suoi fan e tutte le persone che hanno contribuito alla sua affermazione. Giulia però, approfittando dei suoi spazi social e del tempo libero a disposizione, si è voluta togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a tono alle critiche ricevute tra i commenti lasciati su Instagram nelle ultime ore.

Giulia De Lellis a Cannes insieme a Damante: lo sfogo in piena notte dopo le critiche ricevute

A Cannes insieme a Giulia De Lellis, stando alle ultime indiscrezioni, c’era anche Andrea Damante. Dando una rapida occhiata ai commenti meno carini lasciati sotto le immagini di lei al Festival, condivise sul suo profilo Instagram, quelli più spietati sembrerebbero essere rivolti al suo look (e non alla sua presunta love story con l’ex tronista). Nello sfogo di risposta, difatti, Giulia non ha menzionato Damante, ma si è limitata a dire: “Stavo leggendo i vostri commenti e messaggi e volevo ringraziarvi tantissimo perché è sempre bello, per me vale molto. Ci sono anche commenti negativi, quelli un po’ a caso, senza senso, delle persone tristi e infelici. Io non li cito mai perché non hanno peso nella mia vita, mi dispiace per loro che perdono tempo”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Le ultime news sulla coppia

Giulia De Lellis nelle sue stories, come accennato sopra, non ha parlato di Andrea Damante, né tanto meno del loro presunto ritorno di fiamma. “Sono felice dei miei successi e della mia crescita lavorativa e umana”, ha tuttavia specificato in merito alla sua vita privata. Non sappiamo se questo dipenda dall’amore ritrovato con Andrea o dalla consapevolezza che lei stessa ha affermato di aver acquisito grazie alle sfide affrontate negli ultimi tempi.