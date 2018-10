Giulia De Lellis, dopo Andrea Damante uno strano messaggio fa scoppiare il gossip

Giulia De Lellis, la vita dopo Andrea Amante: i messaggi su Instagram

Per chi batte il cuore di Giulia De Lellis dopo Andrea Damante? La rinascita di cui l’ex corteggiatrice ha parlato un po’ di tempo fa fa riferimento anche a una nuova storia d’amore? Tutte domande che ci si pone in questo periodo, visto che la web influencer ex gieffina è sempre al centro dell’attenzione ed è amatissima: i suoi follower su Instagram infatti hanno sforato i 3 milioni. Grintosa quanto basta e determinata più che mai, la De Lellis sembra interessata più a sé stessa che a conoscere e frequentare nuovi ragazzi, e chissà se i gossip su questo presunto Cristiano di cui si parla da un po’ sono completamente campati per aria oppure no. Fatto sta che Giulia non intende soffrire come in passato e lo ha detto chiaramente su Instagram: che fosse un riferimento ad Andrea Damante? Chissà.

Giulia De Lellis su Instagram, un messaggio scatena il gossip

Tra le storie infatti Giulia ha postato una delle tante domande ricevute, “Testa o cuore?”, rispondendo “Prima testa. Poi se sarà il caso anche cuore… “. Questa frase vuol dir tutto e vuol dir niente, nel senso che potrebbe anche essere una semplice risposta con cui Giulia racconta come si comporta in genere nei rapporti interpersonali. Non dimenticate però che se la ragazza ha deciso di condividerla forse avrà voluto mandare dei segnali a qualcuno. Cosa sta accadendo nella sua vita privata, ora che Andrea Damante fa chiaramente parte del suo passato? Dove la porterà davvero la testa e soprattutto le suggerirà le stesse cose che le suggerisce il cuore? Quante domande a cui non possiamo dare risposta al momento!

La vita di Giulia dopo Andrea

Intanto Giulia continua la sua vita al meglio: le sue attività vanno a gonfie vele, su Instagram continua ad essere seguita da milioni di persone e sono in molti a farle domande su trucchi, creme, benessere ecc. Insomma la ragazza è riuscita a farsi voler bene non solo in quanto partecipante di Uomini e Donne ma anche per altro (di recente ha ricevuto persino dei fiori). Lo stesso vale per Andrea che tuttavia rispetto a lei è stato bersagliato da critiche infinite per la fine della storia d’amore. Quali altri capitoli saranno scritti su loro due? Ma soprattutto, questo messaggio che abbiamo trascritto era riferito a lui? Sarà il tempo a dircelo.