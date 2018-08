Giulia de Lellis, segreti dieta. Alcool, fumo, cibo: concessioni e no

Giulia De Lellis, tutti i segreti della sua dieta. Alcool, fumo, cibo: cosa si concede e cosa no nei 5 break al giorno

Amatissima, criticatissima (l’altra faccia della popolarità) e richiestissima. Giulia De Lellis da quando ha spiccato il volo verso la notorietà è sempre stata chiacchieratissima nel bene e nel male. Ma soprattutto è stata in grado di coinvolgere attorno a sé migliaia e migliaia di fan (da poco su Instagram ha tagliato il traguardo dei 3 milioni di follower). E a proposito di fan, in tanti le hanno chiesto dove si annidi il segreto della sua forma fisica impeccabile. La De Lellis, come al solito assai generosa nei confronti del suo pubblico, ha così deciso di pubblicare per filo e per segno il regime alimentare che segue. Nessuna dieta particolare, ma semplicemente “cibo sano e ovviamente qualche momento di ‘schifo'”, per dirla con le sue parole. Infatti non si fa mancare nulla nei 5 break quotidiani…

Giulia, i 5 break quotidiani: i dettagli del suo regime alimentare

Pronti, via. La colazione è d’oro e Giulia non si fa mancare del tè freddo e del caffè, un frutto e delle fette biscottate burro e miele o marmellata. In alternativa alle fette si concede yogurt e cereali. Il secondo break della giornata è uno spuntino prima di pranzo (altro frutto o 70 g di tacchino o bresaola). Ed ecco il pranzo: 70 g di carboidrati (riso di farro o pasta integrale), un po’ di pesce o carne, e abbondanti verdure crude. Il break pomeridiano è simile a quello mattutino (frutto o 70 g di tacchino o bresaola). Infine, il quinto e ultimo pasto, la cena: 150 g di carne o pesce e verdure cotte in quantità. Il tutto senza badare troppo al condimento. E qualche vizio? Fumo, alcoolici e dolci?

Dolci, alcool e fumo: le abitudini di Giulia De Lellis

I gusti che madre natura ha riservato a Giulia la aiutano: di dolci dice di non esserne ghiotta (“Non son amante“), mentre frutta e verdura la ingolosiscono parecchio. Alcool? “Mi faccio cocktail raramente e amo il vino rosso”. E le sigarette? “Fumo pochissimo”, confessa l’ex fidanzata di Andrea Damante. Insomma, un regime alimentare regolato dove però non manca proprio nulla. Ultima chiosa, sempre firmata De Lellis: “Questa è la mia alimentazione, non va bene per chiunque. Per info rivolgetevi a specialisti di fiducia”.