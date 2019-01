Giulia De Lellis di nuovo felice: tutto merito di Irama

By

Giulia De Lellis dopo il compleanno sulla neve scrive un romantico messaggio

Ha appena compiuto 23 anni ed è, indubbiamente, uno dei personaggi del momento. Lei è Giulia De Lellis che, dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne, ha scalato letteralmente la montagna del successo ed è riuscita ad arrivare in cima. Nelle ultime ore ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno e a spegnere le candeline insieme a lei, quest’anno c’era anche il suo nuovo fidanzato Irama. Il giovane cantante e l’influencer hanno trascorso questo giorno speciale in montagna, alle terme. In un hotel lussuoso e un panorama innevato hanno voluto condividere questo primo compleanno insieme. Sui rispettivi profili social sono apparsi più che mai complici e felici di amarsi. Dopo tutto, la De Lellis ha scritto un post con una frase romantica, dolce e chiaramente indirizzata al suo Irama.

La dolce dedica di Giulia De Lellis per Irama

Il lungo messaggio scritto da Giulia non può che essere dedicato al cantante con cui condivide ormai un sentimento che cresce di giorno in giorno. Queste le parole del post della ragazza riprese direttamente dalla canzone Magic dei Coldplay: “Chiamatela magia, chiamatela verità. Io la chiamo magia, quando sono con te. E anche se sono rotto, spezzato in due, la chiamo ancora magia, quando sto vicino a te!”. Il tutto accompagnato da un cuoricino azzurro che lascia intendere chi sia il destinatario del suo romantico gesto.

Giulia De Lellis nuovamente felice e innamorata

Il passato è passato e Giulia dimostra apertamente come, questo, se lo sia ormai lasciato alle spalle. La felicità è tornata a bussare alla sua porta e, appunto, più felice e serena che mai cerca di guardare avanti e viversi la sua nuova storia d’amore con Irama. Il ragazzo ha sicuramente contribuito alla ripresa di Giulia, al suo nuovo inizio dopo la grande batosta ricevuta con Andrea Damante. Ma, oggi Giulia non ci pensa più, oggi Giulia è felice e innamorata. Ancora.