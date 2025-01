Giulia De Lellis, dedica sorprendente di Tony Effe: business e amore

Giulia De Lellis, mercoledì 15 gennaio, ha compiuto 29 anni. Il fidanzato Tony Effe, da sempre molto schivo per quel che riguarda le dediche d’amore, ha sorpreso un po’ tutti, postando tra le sue storie Instagram una frase dal sapore ultra romantico per la sua dolce metà. Il gesto ha pure avuto un tocco legato al ‘business‘. Insomma, il rapper romano ha preso due piccioni con una fava: da un lato ha indirizzato parole assai zuccherose all’influencer di Ostia, dall’altro ha pubblicizzato un suo progetto professionale.

Tony Effe a Giulia De Lellis: “La mia ragione di vita”

“La mia ragione di vita”, ha digitato il cantante a corredo di una foto in cui la De Lellis la si vede immortalata accanto ai prodotti del suo marchio Audrer, sbarcato proprio nelle scorse ore negli store di Sephora. Come si diceva, oltre a far sentire a ‘Giulietta’ tutta la sua stima e il suo sentimento d’amore, il rapper le ha pure dato una mano a sponsorizzare il suo brand.

E pensare che fino a qualche settimana fa Tony Effe faceva pure ‘fatica’ a dire che la De Lellis era la sua fidanzata. Non tanto perché avesse qualcosa da nascondere, ma probabilmente per una questione di indole. Infatti, seppur si sapeva che la love story era decollata, l’artista, almeno a livello pubblico, per diverso tempo ha preferito mantenere riserbo. Ora invece ha cambiato marcia avventurandosi persino sulla piazza social in dediche dal sapore più che romantico. Chissà che cosa ha regalato alla compagna…

A proposito di regali, la coppia è molto attiva su tale fronte. Di recente Giulia ha scelto per il cantante una borsa Birkin dal valore di almeno 20 mila euro. Il rapper, prima di ricevere l’oggetto pregiato, aveva donato alla fidanzata un gioiello da urlo: un anello da 2,50 carati, certificato dal rinomato GIA (Gemological Institute of America), incastonato in oro bianco 18Kt.

Giulia De Lellis: “L’amore delle persone come fonte di ispirazione”

De Lellis, in occasione del suo 29esimo compleanno, è stata intervistata da Vanity Fair. Quando le è stato domandato da che cosa tragga ispirazione per realizzare i suoi progetti, l’influencer di Ostia ha risposto che per lei è fondamentale l’amore che riceve dalle persone che la circondano e la passione per quello che fa. “L’amore è la mia forza motrice, se le relazioni con le persone che per me contano non sono pacifiche non riesco a fare nulla”, ha concluso.