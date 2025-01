De Lellis, regalo da capogiro a Tony Effe: la frecciatina di Cipollari

E’ da poco trascorso il Natale e per l’occasione Giulia De Lellis ha voluto fare un regalo speciale a Tony Effe. Nello specifico la conduttrice ha acquistato per il rapper una borsa di marca, facendola personalizzare proprio con il suo nome d’arte e pagandola profumatamente. Nelle ultime ore l’opinionista di Uomini E Donne Tina Cipollari ha commentato ironicamente il gesto con un commento sui social, lanciando una frecciatina alla coppia. Scopriamo meglio che cosa ha scritto.

In occasione del Natale la conduttrice Giulia De Lellis ha regalato a Tony Effe una borsa arancione di un noto marchio, precisamente un modello di circa 21mila euro. De Lellis ha pensato anche di aggiungere un dettaglio all’accessorio in modo tale da renderla ancora più speciale. Ha difatti fatto incidere sulla pelle il nome Tony, con tanto di o a forma di cuoricino. Il gesto della conduttrice è stato molto chiacchierato sul web, in particolare a causa del costo elevato della borsa e del fatto che fosse un modello da donna. Non è mancato anche il commento dell’opinionista di Uomini E Donne Tina Cipollari, la quale nelle ultime ore ha detto la sua a riguardo.

Nello specifico Cipollari ha lasciato un commento sotto ad un post di una pagina su Instagram dove si parlava proprio del regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe. L’opinionista si è abbandonata ad una battuta abbastanza pungente, scrivendo “Si, comprata sulla spiaggia”. Il suo commento ha ottenuto diversi like e risposte da parte di vari utenti che hanno trovato divertente la sua affermazione. Ancora non è arrivata, tuttavia, la reazione da parte dei due diretti interessati.

Di seguito il commento di Tina Cipollari al post pubblicato su Instagram:

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno quindi ormai reso pubblica la loro relazione. I due sono difatti soliti scambiarsi dediche sui social e hanno trascorso anche il Capodanno insieme. La conduttrice è stata anche presente al concerto del rapper al PalaEur in occasione dell’ultimo dell’anno a Roma. Proprio a riguardo, il cantante si è ritrovato al centro di alcune polemiche. Tony Effe è stato infatti escluso dal concerto organizzato nella capitale a causa del contenuto di alcune sue canzoni, scatenando la solidarietà di molti suoi colleghi. In risposta all’accaduto, il rapper ha deciso comunque di esibirsi in un’altra sede.