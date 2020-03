Giulia De Lellis, Damante perdonato? Rimosse foto importanti. Iannone?

Giulia De Lellis, Damante è perdonato? L’influencer rimuove una serie di foto emblematiche, Iannone è sempre più lontano. Si mormora di un inaspettato feeling ritrovato: il gossip

Continua a serpeggiare il gossip attorno a Giulia De Lellis, Andrea Iannone, Andrea Damante e Claudia Coppola, e in molti, in queste ore, stanno sussurrando di un perdono da parte dell’influencer verso il deejay veronese. Di conseguenza, il passo verso un trasognato ritorno di fiamma è stato brevissimo per i fan dei Damellis. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza, anche perché sia Giulia, sia Damante, attualmente, risultano fidanzati, nonostante si mormori che entrambi, con i rispettivi compagni, Iannone e Claudia, siano in crisi. Intanto, però, c’è un qualcosa di ‘plastico’ che evidenzia, secondo molti, un indizio sul presunto perdono della De Lellis nei confronti dell’ex tronista: dal suo profilo Instagram sono sparite tutte le foto del libro “Le corna stanno bene su tutto”, volume che ha fatto registrare un record di vendite e che narrava proprio i tradimenti del deejay. Ma non è finita qui…

Giulia e Damante, avvistamenti e indizi social

Nei giorni scorsi, quelli della Fashion Week milanese, Damante e Giulia sono stati pizzicati mentre scambiavano qualche parola. Insomma, i ponti non sono mai del tutto saltati. I rumors si stanno facendo ancor più tambureggianti poiché Iannone e la De Lellis, ufficialmente ancora fidanzati, pare che stiano vivendo una profonda crisi (qualcuno già sussurra di rottura). E l’ex tronista e Claudia? Anche in questo caso le nubi plumbee si addensano ‘minacciose’. Il gossip ha già fatto il funerale alla coppia e ha spifferato di un addio già consumatosi. Insomma, in questo quadro, dove non vi è alcuna certezza, tutto potrebbe accadere. Nel frattempo i diretti interessati non spiccicano una parola, nemmeno per smentire crisi o rotture. Un fatto è certo: la De Lellis ha fatto piazza pulita dei post de “Le corna stanno bene su tutto”.

Iannone e Giulia, cosa sta accadendo

Iannone e Giulia, anche in queste ore, sono apparsi sui rispettivi profili social, senza però mai menzionarsi e smentire i rumors di crisi. Il pilota, nella giornata di ieri, ha pubblicato una stories facendo gli auguri a tutte le donne in modo generico e senza minimamente accennare alla fidanzata (o ex?). Lei ha postato un serie di filmati, sempre tra le stories, invitando i suoi followers a rispettare le direttive governative per arginare il coronavirus. Anche qui, nessuna menzione al compagno (o forse già ex). Il gossip ha già preparato terreno fertile per un clamoroso ritorno in love con Damante. Ma tra il gossip e il fare, spesso, c’è di mezzo il mare. A volte, però, no! Chissà se questa è una di quelle.