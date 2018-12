Giulia De Lellis a cuore aperto: “Nonostante tutto, noi eterni”

Giulia De Lellis a cuore aperto. Il toccante messaggio: “Nonostante tutto, noi eterni”

Giulia De Lellis si scioglie. Anzi, fa sciogliere. Il lungo post che ha da poco affidato a Instagram è infatti un inno all’amore, all’affetto, alla stima. E no, non si sta parlando dell’amore sentimentale che travolge due piccioncini innamorati (dunque che si aspettava una zuccherosa dedica per Irama stavolta resterà deluso). Si parla di una amore ancor più viscerale, un amore che riguarda gli affetti che accompagnano da sempre e per sempre la maggior parte delle persone: quelli famigliari. Giulia infatti ha scritto parole dense per la sua famiglia, in particolare per la madre che ha da poco festeggiato il compleanno.

“Lei è tutto e oltre. Prima di ogni cosa umana. Prima di tutto ama e protegge”

“Così per te. Nonostante le imperfezioni, nonostante le stranezze, i difetti, i capricci o le sciocchezze. Nonostante tutto, noi eterni!”, scrive la fidanzata di Irama. “Perché la mia mamma non è solo una mamma – continua a riflettere Giulia -. E chi la conosce lo sa... Lei è tutte le cose del mondo insieme. Lei non si ferma, non si arrende, non smette mai… è tutto e oltre. Prima di ogni cosa umana. Prima di tutto ama e protegge”. Infine un pensiero sul tempo, quel tempo che spesso manca e fa fare tutto di corsa, facendo perdere l’attenzione per gli affetti più importanti e cari: “A volte mi dimentico di dirle quante cose è, ma perché è talmente tanto che prese da tutto il tempo è sempre poco. Sta volando via velocemente, ma tu mamma resti sempre bellissima. Ora che mi fermo a guardare questo capisco che ogni cosa è per te, ogni cosa è per voi. La mia meravigliosa e folle famiglia”.

Giulia De Lellis tra amore, lavoro e famiglia

Giulia sta vivendo un momento magico. Lavoro, affetto e amore procedono a gonfie vele. Nella vita professionale continua a essere richiestissima, dividendosi tra sponsorizzazioni e tv (da poco ha debuttato a Mai dire Talk). La relazione con Irama pare ormai del tutto decollata, facendo finire nell’album dei ricordi la storia con Andrea Damante. E i cari di sempre sono lì, accanto a lei, pronti a darle il consueto sostegno e incentivo, senza far mancare pesanti dosi d’affetto. Così succede che Giulietta si fermi un attimo e ringrazi a modo suo: “La mia meravigliosa e folle famiglia”.