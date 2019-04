Giulia De Lellis cucina per Andrea Damante? Il gossip che impazza

Andrea Damante e Giulia De Lellis fidanzati? L’ultimo gossip sull’ex coppia

I fan di Andrea e Giulia non si daranno pace finché le cose non saranno chiare a tutti. Al momento, però, i diretti interessati preferiscono sorvolare e non parlare della loro vita sentimentale. E mentre attendiamo di scoprire la verità sul loro presunto ritorno di fiamma, i gossip continuano ad impazzare sul web e non solo. L’ultimissimo indizio sul loro possibile ri-fidanzamento arriva da una lettrice del blog Il Vicolo delle News. Questi ultimi hanno infatti ricevuto una segnalazione a dir poco interessante. A quanto pare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe essersi dedicata ad un piccolo momento di cucina proprio per il suo (ex?!) fidanzato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la frase di lui che spiazza i fan

Secondo quanto viene raccontato dalla lettrice de Il Vicolo delle News, Andrea pare sia stato allo stadio San Siro per la partita Inter-Atalanta la scorsa Domenica insieme ai suoi amici Ignazio Moser e Tony Effe. I tre facevano il tifo per la loro squadra, finché la fan non si è avvicinata per chiedere una foto. La ragazza in questione racconta di aver sentito dire, mentre si allontanava da loro, di un risottino che l’ex tronista invitava a mangiare insieme e che pare avrebbe cucinato proprio la De Lellis. La lettrice rivela anche di aver sorriso quando ha sentito dire determinate parole e di essere stata invitata dal diretto interessato a non fare alcun tipo di spoiler.

Andrea e Giulia di nuovo insieme? Gossip e indizi vari

Seppur tutti diano per certo il ritorno insieme tra Andrea e Giulia, i due preferiscono ancora non parlarne e valutare prima il da farsi. La diretta interessata ha anche dichiarato che quando si fidanzerà sarà lei stesso a svelarlo a tutti i suoi innumerevoli fan.