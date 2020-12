Giulia De Lellis, critiche al suo lavoro: “Quali sacrifici?”, lei risponde così

Giulia De Lellis si è imbattuta oggi in un commento che non l’ha lasciata indifferente. Gli influencer leggono spesso i commenti e i messaggi che arrivano su Instagram e a volte decidono di rispondere. Proprio quello che ha fatto oggi Giulia. Stamattina infatti ha postato delle nuove foto e nella didascalia ha scritto che stava trascorrendo le ultime ore in città in attesa di prendere un volo. Non viaggiava da molto tempo, come tanta altra gente, e quindi pensare di rimettere piede fuori dall’Italia non l’ha lasciata indifferente.

La De Lellis ha infatti scritto che provava una strana sensazione all’idea di un viaggio fuori dall’Italia. Una sensazione che nessuno avrebbe mai pensato di provare prima di questa pandemia. Ha precisato che, ovviamente, prenderà tutte le dovute precauzioni in questo viaggio e che è dovuta partire per lavoro. “Il mio lavoro: tanti sacrifici ma tanta soddisfazione!”, ha scritto. Poi la promessa di tenere aggiornati i fan, anche se al momento non ha potuto ancora rivelare nulla.

La parola sacrifici però ha attirato l’attenzione di una utente, che subito ha commentato così: “Di quali sacrifici parli?”. Come spesso accade, la gente pensa che chi lavora con i social network o in generale nel mondo dello spettacolo non fa sacrifici. Sono sacrifici diversi rispetto a chi fa un lavoro non attuale come quello dell’influencer, ma si tratta pur sempre di un lavoro. E infatti Giulia non ha esitato a rispondere al commento in questione. E lo ha fatto con queste parole:

“Di quelli che ci sono dietro al mio mestiere, che toccano me e tutte le persone che mi aiutano”.

Ha aggiunto un arcobaleno alla fine del messaggio, anche per sottolineare forse che non aveva un tono polemico. Qualcuno magari si sarebbe aspettato che Giulia facesse un elenco dei sacrifici che fa, ma lei ha preferito ribadire che esistono e che non riguardano solo lei. L’influencer infatti ha anche delle persone che la aiutano nel suo lavoro e nell’organizzazione di tutto, di viaggi appuntamenti e quant’altro. I sacrifici di Giulia sono comunque ripagati da molte soddisfazioni e lei non può che essere felice di questo. Una delle ultime soddisfazioni è il suo debutto al cinema in un film con Nino Frassica.