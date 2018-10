Giulia De Lellis beccata di nuovo con Cristiano: è amore? L’indizio

Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano dopo Andrea Damante? Nuovo indizio

Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha davvero ritrovato l’amore? È questo il quesito a cui stanno cercando insistentemente risposta i fan della dolce romana. Dopo la fine della storia d’amore che ha fatto sognare i milioni di telespettatori di Uomini e Donne, la giovane donna pare abbia ritrovato la giusta serenità. Nonostante la diretta interessata abbia lasciato intendere di vivere un periodo d’oro per quanto riguarda il lavoro, senza pensare perciò troppo all’amore, i followers sono sempre molto attenti ai suoi vari movimenti social e non solo. A quanto pare, l’ex corteggiatrice è stata beccata nuovamente in dolce compagnia.

Giulia De Lellis insieme a Cristiano: lo scatto che spiazza

Giulia De Lellis è stata paparazzata da qualche suo fan mentre sembrava trascorrere una piacevole e spensierata serata insieme a Cristiano. Quest’ultimo è l’ex fidanzato di Sabrina Ghio e negli ultimi giorni si è ritrovato al centro della cronaca rosa per essere stato appunto affiancato al nome della De Lellis. I due sono stati visti insieme più di una volta e in molti sono convinti che sia proprio lui ad aver fatto tornare il sorriso sulle labbra della bella Giulia. In ogni caso, la ragazza non ha confermato e/o smentito ancora nulla di tutto ciò che è stato detto dai vari blog e giornali di gossip. Nonostante ciò è da precisare che la foto di cui stiamo parlando sembra risalire alla settimana della moda tenutasi a Milano.

Giulia De Lellis di nuovo innamorata? La risposta del giornalista Gabriele Parpiglia

A quanto pare, anche Gabriele Parpiglia ha ricevuto lo scatto che mostra Giulia e Cristiano insieme a Verona. A tal proposito, il noto giornalista di Chi ha risposto a chiare lettere alla domanda di un follower che gli chiedeva cosa pensi realmente di Giulia. “Mi hanno mandato questa foto fatta a Verona con Cristiano. Così mi dicono. Se è felice, sono felice per lei. Ci mancherebbe. Forse non avete ben chiaro che io tifo e tiferò sempre per l’amore.”