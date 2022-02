Il futuro di Giulia De Lellis è in televisione. Tra le web influencer più seguite e apprezzate in Italia la 26enne di Pomezia vuole affermarsi a tutti i costi come conduttrice. Dopo l’esperienza a Real Time con Love Island l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe presto tornare su Canale 5, alla guida del nuovo programma Ultima Fermata prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo crede da sempre nelle capacità di Giulietta e stando ad alcuni rumors riportati dal settimanale Nuovo Tv starebbe vagliando il profilo della De Lellis per questo nuovo progetto televisivo. Ultima Fermata è un format dedicato alle coppie in crisi che dovrebbe andare in onda la prossima estate.

Inizialmente si era parlato di un presunto rimpiazzo di Temptation Island ma pare che non sarà così ed entrambi gli show andranno in onda nei mesi più caldi.

La voce narrante di Giulia De Lellis

Ad Ultima Fermata non ci sarà un presentatore tradizionale ma solo una voce narrante, che dovrebbe essere appunto quella di Giulia De Lellis, che ha mantenuto con Maria De Filippi un ottimo rapporto dopo la scelta di Andrea Damante. Più volte la presentatrice Mediaset ha invitato la De Lellis nelle sue trasmissioni. Non solo Uomini e Donne ma pure Tu si que vales, per non parlare delle varie apparizioni su Witty Tv.

In realtà inizialmente si era pensato a Stefano De Martino come voce narrante di Ultima Fermata. Ma dopo gli esordi da presentatore ad Amici e l’esperienza come inviato all’Isola dei Famosi l’ex marito di Belen Rodriguez è passato su Rai Due. Qui la sua carriera procede a gonfie vele: prima Made in Sud e Stasera tutto è possibile, poi Bar Stella, di cui Stefano è stato anche autore.

Tornando ad Ultima Fermata al momento non si conosco ulteriori dettagli: c’è grande riserbo sulla trasmissione. In attesa di saperne di più Giulia De Lellis è concentrata sul lavoro da influencer: in questo periodo, inoltre, sta prendendo lezioni di inglese, lingua ormai indispensabile per il suo impegno sui social network e non solo.