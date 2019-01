Giulia De Lellis compleanno: il messaggio di auguri della madre la fa piangere

By

Giulia De Lellis festeggia il compleanno, il primo messaggio di auguri è della madre: il pensiero speciale la commuove

Oggi martedì 15 gennaio Giulia De Lellis festeggia il suo compleanno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compie 23 anni e, come accade spesso con ogni momento importante della sua vita, è da stanotte che la ragazza condivide sui suoi social i pensieri più belli ricevuti per l’occasione. La prima a farle gli auguri, però, è stata la madre. Il messaggio, arrivato proprio dopo la mezzanotte, è stato mostrato dalla De Lellis ai suoi fan in diretta. Le parole usate da mamma Tiziana hanno fatto sentire Giulia una persona speciale, tanto da toccare le corde del suo cuore e commuoverla.

Giulia De Lellis, il messaggio della madre la fa piangere: dopo la mezzanotte è la prima a farle gli auguri di compleanno

“23 anni fa erano già due notti che io, tuo padre e nonna Italia dormivamo sulle sedie dell’ospedale aspettando la nascita della nostra principessa. Ti sei fatta attendere ma ci hai dato una gioia immensa che non finirà mai. Tu sei e sarai sempre speciale”. Queste le parole scritte da mamma Tiziana a Giulia De Lellis in occasione del suo compleanno. Un messaggio pieno d’amore e di affetto che, alla fine, ha commosso l’ex di Andrea Damante. La stessa, infatti, nel mostrare il pensiero ai suoi follower ha confessato: “Ed io già piango”.

Giulia De Lellis: “Festa folle” per il suo compleanno

Qualche giorno fa Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram di essere nel bel mezzo dell’organizzazione del suo compleanno. “Una festa folle” e piena di sorprese, così è stato descritto il party dall’ex volto noto di Uomini e Donne. Dress code, un hashtag utilizzato apposta per la serata e una location speciale, queste le uniche anticipazioni date da Giulia fino ad ora. Per aspettare di vedere come e dove si svolgerà l’evento, però, dobbiamo ancora aspettare un po’.