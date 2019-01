Giulia De Lellis pronta a sorprendere: “Festa folle” per il suo compleanno

Giulia De Lellis all’opera, con il suo compleanno vuole stupire tutti e confessa: “Sarà una festa folle”

Tra quattro giorni esatti sarà il compleanno di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come ha ricordato più volte lei stessa sui social, compirà 23 anni. Per l’occasione, quest’anno, la De Lellis ha allora pensato bene di organizzare una grande festa o, meglio, come l’ha definita lei su Instagram stories: “Una festa folle”. Del suo party, però, Giulia non ha rivelato molto. Il motivo di questa segretezza, spiega lei, è semplice: vuole stupire i suoi ospiti. Tutto verrà mostrato loro al momento dell’arrivo alla location scelta che, al momento, rimane anche questa top secret.

Giulia De Lellis festa di compleanno: tutti i dettagli resi noti sui social

Lo stupore che Giulia De Lellis ha in mente di far provare ai suoi invitati, ad oggi, possiamo presupporre che lo voglia far provare anche ai suoi follower. Come? Facendo vedere ai suoi fan tutto – in diretta sui social – il giorno in cui i festeggiamenti inizieranno, e non prima. Quello che sappiamo fino ad ora è che: ci sarà un dress code, una lista di invitati ben selezionati, un tema e un hashtag ufficiale. Queste le informazioni e i dettagli resi noti dalla De Lellis pochi minuti fa. Giulia, però, ha anche affermato di dover ancora definire molte cose e di essere, quindi, in piena fase di allestimento e pianificazione.

Giulia De Lellis, compleanno felice e da innamorata: con Irama le cose vanno sempre meglio

Giulia De Lellis, in fondo, quest’anno ne ha di motivi per festeggiare. A livello lavorativo, per esempio, l’ex volto noto di Uomini e Donne continua a collezionare un successo dietro l’altro. Nelle ultime ore, per esempio, su Instagram ha appena raggiunto quota 3,5 milioni di seguaci. Dopo la fine della storia con Andrea Damante, inoltre, ha ritrovato l’amore e il sorriso con il suo Filippo (in arte Irama). “Sono felice” ha infatti detto lei stessa a Guess my age ieri sera parlando del suo nuovo fidanzato (e prima dell’imbarazzante gaffe su Lilli Gruber).