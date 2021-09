Anche Giulia De Lellis frequenta uno psicologo come la collega Chiara Ferragni. L’ex fidanzata di Andrea Damante l’ha confidato ai suoi fan durante un ask su Instagram. A una follower che le ha chiesto il suo parere sulla terapia l’influencer di Pomezia si è detta assolutamente favorevole. Non solo: Giulietta ha ammesso di consultare abitualmente uno specialista che l’aiuta a vivere meglio la sua quotidianità.

“Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”, ha dichiarato Giulia De Lellis, che ha ammesso di aver fatto uso della terapia più volte nella sua vita.

Un momento intenso dal punto di vista lavorativo mentre non mancano i problemi di salute. Sempre via social network la De Lellis ha confidato di essere preoccupata per alcune analisi che non sono uscite come si aspettava. “Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo”, ha spiegato la 25enne.

Nonostante tutto, però, la De Lellis non si scoraggia. “C’è di peggio”, ha puntualizzato. Giulia ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulle sue condizioni ma è probabile che gli ultimi accertamenti inerenti la sua acne non siano del tutto positivi. Proprio di recente la giovane ha confessato che la sua battaglia non è ancora finita del tutto.

Amore a gonfie vele con Beretta

Nel frattempo Giulia De Lellis sta cercando un nuovo appartamento a Milano da condividere con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. I due stanno insieme da un anno e la loro relazione procede a gonfie vele. Dopo l’estate trascorsa tra Forte dei Marmi e la Costa Azzurra la coppia è più unita e affiatata che mai.

Giulia e Carlo convivono da qualche mese e nei loro progetti ci sono il matrimonio e una famiglia. La De Lellis non ha mai nascosto la sua voglia di diventare mamma e Berretta sembra l’uomo giusto dopo le delusioni avute con Damante e Andrea Iannone.