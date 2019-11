Giulia De Lellis e la chirurgia estetica: cosa pensa e l’avvertimento alle fan

Giulia De Lellis e il parere sulla chirurgia estetica. L’influencer mette in guarda le sue follower

Giulia De Lellis non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. In passato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritoccata il seno e le labbra senza, però, stravolgere il suo aspetto. Ieri, la modella è tornata a parlare di chirurgia estetica e di filler tramite i social. Sulle sue Stories, infatti, ha parlato un po’ con le sue follower e una di loro le ha domandato qualche informazione sui ritocchini. Giulia ha così colto la palla al balzo per dare un consiglio molto importante a chi la segue ed ha deciso di ricorrere alle punturine. L’influencer con la sua risposta ha dimostrato, ancora una volta, di essere una ragazza molto intelligente. La De Lellis, senza peli sulla lingua, ha pure tirato una piccola frecciatina a quei professionisti che pur di guadagnare omettono delle importanti informazioni. E spesso e volentieri nascondono la realtà dei fatti.

Giulia De Lellis e l’avvertimento sulle punturine: “Non abusatene!”

Ora vi sembrerà strano. Perché, forse, questa è una delle poche volte in cui una persona che è ricorsa alla chirurgia estetica la sconsiglia a chi le da ascolto. Si perché questo è quello che ha fatto Giulia De Lellis che ieri ha suggerito alle sue follower di pensarci bene prima di sottoporsi alle punturine. Una sua seguace infatti le ha domandato: “Filler alle labbra? Consigli? Dopo averlo fatto devi adottare particolari comportamenti a riguardo?”. E lei ha così risposto: “No, nessuna. Ma attenzione! Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio. Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciottelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi”. In seguito, un’altra sua seguace le ha risposto lasciandole altre informazioni che lei ha condiviso (e che potete leggere qui sotto).

“Se potete evitare, evitate”, il consiglio di Giulia De Lellis

Ma Giulia (ultimamente protagonista di un pesante sfogo) si sottopone ancora alle punturine? Si, la risposta è affermativa. Non a caso lei stessa, ieri, ha aggiunto: “Se potete evitare, evitate. Se avete voglia di farlo (come ho fatto io), fatelo davvero poco. 1,2 volte l’anno se necessario”.