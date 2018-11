Giulia De Lellis: “C’è chi parla a caso”. Lo sfogo dell’influencer

Giulia De Lellis si sfoga: “C’è chi parla a caso… Io non rompo i cog…ni”. Le parole dell’influencer

Momento magico per Giulia De Lellis che continua a ingrossare le fila dei suoi follower sui social, prosegue a mietere successi lavorativi e, dulcis in fundo, ha ritrovato l’amore, intrecciando una dolce relazione con il cantante Irama. Tuttavia l’ex fidanzata di Andrea Damante ha qualche sassolino da levarsi dalle scarpe, come si evince da una delle sue Instagram Stories. Infatti, l’influencer, attraverso un breve video, si è sfogata, lasciando trapelare un certo disappunto per alcune questioni che non le sono per nulla piaciute.

“Non mi dimentico chi sono, da dove vengo”. Il messaggio di Giulia

Un selfie dinanzi allo specchio e uno sfogo tutto da decifrare: “Io oggi. E mentre c’è chi parla a caso… Io sono felice, non rompo i cog….ni e non mi dimentico chi sono, da dove vengo. Grazie per essere cresciuti insieme a me. Abbiamo ancora molto”. Queste le parole di Giulia da cui traspare un palese fastidio. Ciò che invece non è palese è chi ha provocato il prurito alla De Lellis (con chi ce l’avrà di preciso?). Ruggini a parte, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prosegue spedita nel suo percorso professionale e sentimentale. E a proposito di amore, la neonata love story con Irama procede a gonfie vele. I due sembrano aver trovato un particolare feeling e pare proprio che la storia sia destinata a durare…

Irama e Giulia De Lellis: la storia procede a gonfie vele

Sono diversi gli indizi e gli atteggiamenti che spingono a pensare che tra Giulia e Irama non ci sia in corso un flirt fugace ma ci sia in atto l’inizio di una relazione più importante. I due infatti non perdono occasione di scambiarsi dediche social zuccherose, di mostrarsi affetto reciproco e di rendersi protagonisti di gesti romantici. Ad esempio, durante l’ultimo concerto, Irama ha riservato una tenera chicca per la sua Giulietta: “Questa (canzone, ndr) la dedico ad una persona speciale (De Lellis, ndr)”. Se non è l’inizio di un amore questo.