Carla Gozzi promuove a metà Giulia De Lellis: “Ha stile, ma…”

Carla Gozzi su Giulia De Lellis e le sue minacce sui social

La storia delle minacce di Giulia De Lellis sui social è diventata centro di un breve dibattito anche a Detto Fatto, la trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero. Carla Gozzi, oltre a commentare lo stile dell’influencer, si è lasciata andare ad un commento sulla vicenda, sostenendo che ogni volta in cui la De Lellis dice qualcosa sul web lascia intendere che potrebbe presto uscire un libro rivelatore. Ogni riferimento non è per nulla casuale visto che la separazione con l’ex tronista Andrea Damante è stata raccontata in tutti i dettagli, anche quelli più intimi, nel suo primo libro, pubblicato il mese scorso. Ma la fashion coach di Rai 2 non si ferma solo a questa critica: secondo Carla, Giulia De Lellis non avrebbe nemmeno la giusta eleganza nei modi. Alla fine di tutto, però, almeno la scelta dell’outfit è stata promossa senza alcuna riserva.

“De Lellis lascia presagire che ogni cattiveria diventerà un libro”, le parole di Carla Gozzi

C’è poco da fare: Giulia De Lellis è spesso sulla bocca di tutti. Le ultime chiacchiere sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riguardano le stories che ha condiviso recentemente su Instagram in cui rivelava di avere informazioni talmente compromettenti che avrebbero potuto rovinare intere famiglie e diversi rapporti. Carla Gozzi, nella rubrica fashion di Detto Fatto, si è lasciata sfuggire un commento sulla questione prima di dare il suo voto all’outfit: “Ogni piccola cattiveria fa presagire che diventerà un diritto d’autore, un libro.”

Carla Gozzi boccia i modi di Giulia De Lellis

A quanto pare la De Lellis non è tanto amata dalla style coach di Detto Fatto se non per lo stile. L’outfit viene promosso ma c’è qualcosa che non la convince: “L’eleganza dei modi non è il suo punto di forza ma la mise scelta è molto elegante”, ha commentato la Gozzi.