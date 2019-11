Giulia De Lellis attrice, come si comporta sul set? Luca Turco svela tutto

Giulia De Lellis attrice per Witty: Luca Turco svela come si comporta sul set

Qualche settimana fa Giulia De Lellis ha ufficialmente fatto il suo debutto da attrice grazie alla web serie Una vita in bianco trasmessa dal portale streaming Witty. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha diviso in due l’opinione pubblica: c’è chi ha apprezzato questa prima prova di recitazione e chi invece l’ha duramente stroncata. In attesa di scoprire se ci saranno altre esperienze del genere nel futuro di Giulietta il collega Luca Turco ha svelato il comportamento della De Lellis sul set. Il 29enne è noto al grande pubblico per il ruolo di Niko in Un posto al sole, soap opera di Rai Tre nella quale recita da quando era un bambino.

Le dichiarazioni di Luca Turco sulla collega Giulia De Lellis

“Come mi sono trovato con Giulia? Molto bene, a parte che è un po’ difficile trovarsi male con me perché sono una persona poco litigiosa, lei si è mostrata molto disponibile e umile. Ci siamo divertiti, speriamo di essere piaciuti anche al pubblico”, ha dichiarato Luca Turco al settimanale Diva e Donna. Sulla De Lellis ha cambiato idea pure Giorgia Gianetiempo, fidanzata di Luca e altra storica attrice di Un posto al sole.

Giorgia Gianetiempo ha cambiato idea su Giulia De Lellis

“All’inizio non avevo una bella idea di lei, ma poi seguendola sui social e con la conferma di Luca mi sono ricreduta. È una ragazza molto furba, intelligente e ci sa fare parecchio“, ha sottolineato la Gianetiempo, che nella soap di Rai Tre indossa i panni di Rossella.