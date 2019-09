Un posto al sole: passo importante per Luca Turco e Giorgia Gianetiempo

Un posto al sole attori: Luca Turco e Giorgia Gianetiempo sono andati a convivere

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, attori di Un posto al sole. A due anni dal primo bacio fuori dal set la coppia ha preso una decisione importante: quella di andare a convivere. L’età, lei 22 anni mentre lui 29, non ha creato alcun problema a Giorgia e Luca che sono più che mai affiatati. E per festeggiare questo passo importante si sono concessi una vera e propria luna di miele: qualche settimana fa, approfittando della pausa estiva di Upas, hanno avuto modo di esplorare in lungo e in largo la Thailandia. Una vera e propria avventura, che Luca e Giorgia hanno documentato giornalmente sui rispettivi profili social, dove sono seguiti da molte persone appassionate della soap opera di Rai Tre e non.

Le parole di Luca Turco sulla convivenza con Giorgia

“La convivenza con Giorgia va bene: lei è molto più precisa di me. Pensa lei alla casa ed è bravissima anche a cucinare: io mi limito a fare la spesa”, ha confidato Luca Turco al settimanale Nuovo Tv. “Ci sono alti e bassi, ma è bello litigare per sciocchezze e subito dopo fare pace. A volte lei si mette a pulire e mettere a posto tutto, poi – ormai stanca – decide di andare a mangiare fuori per non sporcare di nuovo. Tutta colpa mia, lo ammetto”, ha aggiunto il giovane, che in Un posto al sole indossa i panni di Niko. “Tutto sommato va benissimo, ci sta piacendo molto la nostra casa che pian piano prende sempre più forma e stiamo adattando alle nostre esigenze”, ha concluso.

Luca Turco e Giorgia Gianetiempo: matrimonio e figli

Dopo la convivenza non è da escludere per Luca Turco e Giorgia Gianetiempo il matrimonio e dei figli. Per il momento, però, i due preferiscono godersi il lavoro a Un posto al sole e la convivenza. In più, nonostante l’impegno quotidiano sul set, sia Luca sia Giorgia riescono a trovare il tempo per ritagliarsi nuove opportunità lavorative. Turco, ad esempio, ha girato una serie web prodotta da Maria De Filippi, dove recita accanto a Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia.