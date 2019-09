Giulia De Lellis e Iannone a Venezia: il retroscena mai svelato fino ad oggi

Durante l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha fatto molto discutere la presenza di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di Motogp sono stati tra i più fotografati e il loro arrivo ha fatto parlare parecchio. Sul red carpet non tutto è andato per il meglio per gli Iannellis – come sono stati ribattezzati Giulia e Andrea dai fan – o almeno stando a quello che scrive Novella 2000. Secondo il settimanale diretto da Roberto Alessi, prima della passerella sul tappeto rosso ci sarebbero stati dei problemi che avrebbero stizzito parecchio la De Lellis, alla sua seconda ospitate alla kermesse cinematografica.

Cosa è davvero successo a Venezia a Giulia De Lellis e Andrea Iannone

“Giulia De Lellis era con Andrea Iannone alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ed è apparsa parecchio stizzita perché ha dovuto aspettare un bel po’ per passeggiare sul red carpet. Diversi sponsor e star internazionali sono arrivate nel suo stesso momento e a loro è stata data la precedenza…”, si legge sull’ultimo numero della rivista edita da Visibili. Sarà vero? Di sicuro alla fine tutto è andato per il meglio e Giulia e Iannone sono stati tra i più acclamati dal pubblico. I due hanno convinto con i loro outfit impeccabili e con la complicità che ormai li lega dallo scorso giugno.

Le ultime dichiarazioni di Giulia De Lellis sul fidanzato Andrea Iannone

“Andrea Iannone è un ragazzo con valori uguali ai miei, rispettoso, devoto alla famiglia”, ha assicurato Giulia De Lellis nell’ultima intervista concessa ad F. I due convivono già a Lugano, nella villa dello sportivo, e fanno progetti seri come il matrimonio e una famiglia.