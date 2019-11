Giulia De Lellis e l’annuncio sul suo libro: “A qualcuno farà male”

Giulia De Lellis, il suo libro ha venduto più di 100.000 copie. L’influencer incredula

Giulia De Lellis fa il pieno di soddisfazioni. L’influencer, ‘figlia’ del programma tv Uomini e Donne, è una delle ragazze italiane più seguite sui social, collabora con grandi marche ed è pure innamoratissima del suo fidanzato, Andrea Iannone. Il 2019 sarà sicuramente per lei un anno indimenticabile, sopratutto grazie alla pubblicazione del suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Il romanzo, scritto con la collaborazione della scrittrice Stella Pulpo, sta riscuotendo un grandissimo successo. Cosa che, molto probabilmente, la De Lellis stessa non si aspettava. E poco fai proprio lei su Instagram ha fatto un grande annuncio che riguarda proprio la sua prima opera letteraria. Un annuncio che ha stupito tutti e che ha reso gioiosi specialmente chi segue Giulietta con affetto e amore.

Giulia De Lellis e il simpatico annuncio: “Qualcuno ne soffrirà”

Sulle sue Instagram stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto creare un po’ di suspance. “Ragazzi io dovrei darvi una notizia ma sinceramente non so come dirvelo – ha annunciato Giulia De Lellis – so che purtroppo che farò del male a qualcuno involontariamente come sempre. So che in tanti avranno da ridire su questa cosa, so che qualcuno ne soffrirà parecchio. Ma molti altri anni saranno molto orgogliosi e felici per me e ad altri non fregherà un emerito ca..o. […] Io sono talmente sconvolta che non so da dove partire, non è per cattiveria. Ragazzi miei è ufficiale: abbiamo venduto ufficialmente più di 100.000 copie de Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”.

“Sono felicissima, non ci avrei mai creduto eppure è successo”

Giulia ha poi ribadito di aver scritto il suo libro con l’aiuto di una scrittrice professionista e si è detta incredula per il successo riscosso: “Se mi avessero detto che avrei scritto un libro e che avrebbe venduto più di 100.000 copie non ci avrei creduto. Invece è successo. Sono felicissima”. L’influencer ha poi ringraziato tutti i suoi fan per la fiducia a lei data e per essersi appassionati alla sua storia.