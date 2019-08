Giulia De Lellis spaventata per Andrea Iannone? Le parole dell’influencer

Giulia De Lellis, le gare di Andrea Iannone le fanno paura? Ecco la verità

Essere la fidanzata di un pilota ha i suoi pro e i suoi contro e questo Giulia De Lellis lo sta piano piano scoprendo. Le gare di un pilota di moto o di auto regalano tanta adrenalina ma anche tanta, tantissima, ansia. Si, perché diciamoci la verità, questo sport non è proprio senza rischi, anzi. Spesso e volentieri chi gareggia rischia di farsi male e, sfortunatamente, anche qualcosa di più. Qualcuno dice che i piloti sfidino la morte e non si sbaglia perché non c’è nulla di più vero. Ma come vive tutto questo Giulia De Lellis? Lei, il suo Andrea Iannone lo segue ovunque, sempre. Che sia durante le prove che durante le gare, proprio come oggi, domenica 25 Agosto 2019. Da quello che si è inteso fino ad ora, a Giulia De Lellis le moto piacciono eccome, non a caso adora farsi portare in giro dal suo fidanzato e sogna di poter guidare una moto tutta sua, un giorno.

Giulia De Lellis: “Vi parlo da dietro le quinte della gara”

Oggi, Giulia De Lellis si trovava nel circuito, tra i box, dove il suo Andrea Iannone ha poi gareggiato. La bella influencer ha voluto parlare un po’ con le sue follower come spesso fa per tenersi compagnia. De resto, il motociclismo e tutto quello che ne concerne è un mondo per lei tutto nuovo che piano piano sta imparando a conoscere e nel quale ci si sta ambientando. Mentre attendeva l’inizio della gara, Giulia ha provato a caricare dei video con dei consigli di make-up per le sue ragazze ma non essendoci riuscita ha voluto comunque continuare a parlare con loro per ammazzare un po’ il tempo: “Vi parlo da dietro le quinte, se così possiamo dire. Qua mi guardano e mi prendono per pazza e sto aspettando che tra poco inizierà la gara”, ha detto con tanto di cappellino in testa. Ma dunque, come vive questi momenti la ventitreenne romana? A spiegarlo è stata direttamente lei con pochissime parole: “Senza ansie e leggera come sempre”. E questo è decisamente lo spirito giusto.

Giulia De Lellis, il desiderio di indossare una tuta come Andrea

Un po’ d’ansia, però, la nostra Giulietta probabilmente oggi l’ha avuta. E a dimostrazione di ciò c’è una story su Instagram, che lei stessa ha postato nel suo profilo, dove la si vede fare su e giù dinnanzi all’entrata del box del fidanzato perché sicuramente non vedeva l’ora di riabbracciarlo! L’amore che unisce i due è davvero tanto grande, tant’è che la loro coppia piace proprio a tutti. Giulia poi è molto attratta dallo sport che il suo fidanzato pratica, dato che recentemente ha confessato di voler indossare una tuta proprio come lui.