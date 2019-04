Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: parla Guendalina Canessa

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme? L’amica vip dell’influencer rompe il silenzio. Guendalina Canessa: “Ho dato del cogl…ne a lui, ma ora sono contenta”

Pare proprio che la ‘telenovela’ che vede protagonisti Andrea Damante e Giulia De Lellis stia per concludersi, con tanto di lieto fine. Sul ritorno in love dei due ex volti noti di Uomini e Donne è intervenuta nelle scorse ore anche un’amica vip dell’influencer. Si tratta di Guendalina Canessa che dalle Maldive (luogo paradisiaco in cui sta trascorrendo delle vacanze) ha di fatto confermato la ri-unione dei Damellis, spendendo anche dolci parole per il deejay veronese. Non una cosa scontata visto che quando l’amore naufragò con Giulia, con tanto di spifferi di tradimenti da parte di Damante, la Canessa non usò mezzi termini per definire Andrea: “Sei un cogl…ne”. Oggi, invece, la musica è cambiata.

“Sono felice per un’amica, per una ragazza molto speciale a cui voglio tanto bene”

Dalle Maldive con amore. Guendalina ha realizzato una serie di Stories su Instagram parlando degli ‘amori di ritorno’. “Sono contenta per Belen e Stefano De Martino. Sono fantastici”. Spazio poi all’amica De Lellis. Prima di tutto la Canessa ricorda quando apostrofò Damante non proprio teneramente. “Sono felice, nonostante gli ho dato del cogl….ne un po’ di tempo fa… ma sono soprattutto felice per un’amica, per una ragazza molto speciale a cui voglio tanto bene. Amica, va bene così”, ha detto l’opinionista televisiva. “Ora sto andando a vedere un tramonto sensazionale e lo dedico a voi innamorati. Nell’amore non ci sono regole perché solo voi potete sapere cosa avete nel cuore e quello che avete nel cuore è la cosa più importante… Amatevi, tornate sui vostri passi… Chi se ne frega del giudizio degli altri”, ha infine chiosato la Canessa.

Guendalina Canessa e il messaggio romantico per Giulia

Guendalina, per fugare qualsiasi dubbio sui destinatari del suo messaggio, ha poi taggato Giulia in una tenera Stories Instagram in cui ha immortalato un romantico tramonto. Ormai gli indizi su un ritorno in love dei Damellis non si contano più, così come non si tiene più il conto degli spifferi di chi gli sta vicino. Non resta che attendere l’annuncio dei diretti interessati.