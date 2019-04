Andrea Damante e il ritorno di fiamma con Giulia: ecco la risposta del dj

Andrea Damante risponde sul ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

Da ormai qualche settimana due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne sono tornati al centro del gossip. Ebbene si, Andrea Damante e Giulia De Lellis sembrano essere tornati insieme. L’ex corteggiatrice, dopo aver rotto con il cantante Irama, ha ripreso a sentire e a vedere il dj veronese. A quanto pare, i due, seppur beccati parecchie volte dai tanti paparazzi in circolazione, hanno scelto di non mostrarsi ancora insieme alla luce del sole. Ma per quale motivo? Nascondono qualcosa? Alcuni movimenti social, da qualche tempo a questa parte, sembrano parlare abbastanza chiaro. I fan della coppia sono completamente in delirio e sperano di poterli vedere l’uno accanto all’altra il prima possibile. Quando verranno fuori Giulia e Andrea? Ecco cosa svela il sito Newsued.

Giulia De Lellis insieme ad Andrea Damante dopo Irama?

Solo qualche sera fa, Andrea Damante ha pubblicato una Instagram stories che ha praticamente creato un ciclone su ogni canale social. Tutti ci credono. Tutti li rivogliono insieme. Nella foto di Damante appariva una donna e, seppur il viso non fosse visibile, ognuno ha ben pensato che si trattasse proprio della giovane De Lellis. Tanti gli indizi ricostruiti e che riportano direttamente a pensare che tra i due ragazzi sia ritornata la passione di qualche anno fa. Sarà davvero andata cosi? Ecco cosa e come risponde Andrea a tutte queste domande emerse sul web. Proprio qualche ora fa, l’ex tronista è stato avvistato e fermato da alcuni ragazzi nell’aeroporto di Napoli e…

La risposta di Andrea Damante

Come riportato dal sito web Newsued, nel momento in cui un ragazzo ha chiesto ad Andrea: “Come va con Giulia?”, lui pare avrebbe risposto nel seguente modo: “Andiamo piano”. Dunque, nessuna smentita da parte di Damante, nessuna conferma..ma tutto questo lascia ben sperare i tantissimi fan che seguono i due dai tempi di Uomini e Donne.