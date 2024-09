Giulia De Lellis amoreggia con Tony Effe: gesto della ‘nemica’ Belen

Giulia De Lellis continua a mandare avanti la ‘soap opera’ con Tony Effe. Pare che i due abbiano una relazione. Il ‘pare’ è d’obbligo visto che, nonostante siano stati paparazzati in diverse occasioni e loro stessi abbiano seminato qualche foto zuccherosa qua e là sui social, non si sa con certezza se ci sia una love story seria oppure una frequentazione ‘leggera’. Di recente l’influencer di Ostia, in un’intervista, ha anche affermato oggi il suo “cuore non è troppo solo”. Solito giochino gossipparo: dire e non dire, svelare e non svelare, e intanto si manda avanti la macchina della cronaca rosa.

Altro segnale che con il rapper la fiamma sia ancora accesa è giunto nella giornata di sabato 14 settembre, quando la De Lellis ha postato sul suo account Instagram un album di foto in cui si è mostrata complice con il cantante. A catturare l’attenzione è stato anche un dettaglio relativo alle persone che hanno apprezzato il post: è spuntato un curioso ‘mi piace’ della ‘nemica’ Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: il gelo durato anni

Per anni Belen e Giulia De Lellis sono state in pessimi rapporti. Anzi, di rapporti non ce ne sono stati proprio. Gelo totale, con le due che si sono ignorate reciprocamente. Si è mormorato che all’origine degli attriti ci siano state questioni legate all’ambito professionale.

Alcuni hanno persino sostenuto che la Rodriguez avrebbe avuto un flirt clandestino con Andrea Damante al tempo in cui quest’ultimo stava con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (voce che non ha mai trovato né conferma né smentita, e che nemmeno è stata dimostrata con prove concrete). Fatto sta che tra le due influencer per anni non si sono minimamente calcolate e non hanno fatto nulla per nasconderlo. Ultimamente, però, sembra che sia cambiata l’aria.

‘Giulietta’ e ‘Belu’ si sono pure incontrate al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser poche settimane fa. Presente anche Tony Effe. I rapporti tra le due star di Instagram pare quindi che si siano evoluti prendendo una piega positiva, come dimostrato dal like piazzato dalla Rodriguez a favore della De Lellis. Dunque i mal di pancia sarebbero acqua passata.