Giulia De Lellis a Sanremo per Irama: il messaggio non lascia dubbi

Giulia De Lellis assente al Festival di Sanremo, i fan cercano risposte: l’ex corteggiatrice pronta a raggiungere Irama

Grande assente Giulia De Lellis al Festival di Sanremo per assistere alla prima puntata, avvenuta lo scorso 5 febbraio, durante la quale si è esibito Irama con il suo brano La ragazza con il cuore di latta. Tutti i fan della coppia hanno iniziato a chiedersi il motivo per cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non fosse nel teatro come spettatrice, ad assistere all’esibizione del fidanzato. Nonostante non fosse presente, Giulia ha seguito la puntata da casa, ovviamente facendo il tifo per Irama. Ma ecco che i fan continuano a chiederle se qualcosa tra loro non va. A dare una risposta ci pensa proprio la De Lellis, che attraverso il suo profilo Instagram risponde alle domande dei suoi fan. Qualcuno le fa sapere che in molti credono che lei non sia con Irama a Sanremo perché avrebbero discusso. In realtà nessuna discussione o crisi tra Giulia e il cantante. Infatti, ricordiamo che sin da subito l’ex corteggiatrice ha mostrato il suo completo appoggio a Irama. Inoltre, la De Lellis fa sperare i suoi fan con una risposta implicita.

Giulia De Lellis aumenta le speranze dei fan sul suo arrivo a Sanremo

“Lasciando stare le persone che pensano che abbiate discusso solo perché tu non sei lì con lui”, scrive una sua utente come domanda sulle Stories di Instagram. A questo punto, Giulia risponde: “Io sono lì? Io non sarò lì? Sicuri…” La risposta è accompagnata da una faccina che fa l’occhiolino. A quanto pare la De Lellis potrebbe presto correre a fianco di Irama per sostenerlo più da vicino in questa esperienza. Sembra che Giulia sia pronta a stare vicino al cantante nella serata di sabato o già da domani sera. Con questa risposta, la De Lellis pare voler confermare il suo arrivo a Sanremo.

Giulia De Lellis ancora non è andata a Sanremo: l’ex corteggiatrice sostiene a distanza Irama

Quando Giulia raggiungerà Irama a Sanremo? Non sappiamo di preciso quando l’ex corteggiatrice sarà presente in teatro per sostenere il suo fidanzato, ma sicuramente ci sarà. La De Lellis potrebbe aver deciso di raggiungere il cantante proprio per la serata più importante, ovvero quella della finale. Al momento, Giulia si trova a Roma con la sua famiglia e a distanza continua a sostenere Irama, come già fatto nel corso della prima puntata.