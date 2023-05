Giulia De Lellis a Cannes: perché l’hanno criticata e chi ha imitato

Ancora una volta Giulia De Lellis ha fatto parlare di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione dei followers, o per meglio dire degli haters, è stato l’abbigliamento che l’influencer di origini romane avrebbe scelto per sfilare sul red carpet del Festival di Cannes. Una pioggia di critiche si è letteralmente abbattuta sulla De Lellis, accusata di aver copiato il look di un’altra vip: “Un tentativo mal riuscito di imitare Giorgina” le hanno scritto alcuni.

Il look per la serata e i commenti dei followers

L’abito scelto da Giulia De Lellis per la prima del film May December diretto da Todd Haynes era un Yves Saint Laurent con cappuccio a coprirle il capo. Un look total black quello scelto dall’influencer, arricchito da gioielli Damiani. La mise ha ricordato molto un outfit che era già stato scelto in passato da Kylie Minogue: un vestito blackless con schiena scoperta e cappuccio. Un outfit non molto apprezzato dai followers che lo hanno definito per questo “banale“.

Le critiche nei confronti dell’influencer si sono concentrate più che altro sul fatto che a molti quello della De Lellis è sembrato un tentativo (mal riuscito) di copiare Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. La modella spagnola infatti aveva già indossato un abito molto simile a quello della De Lellis in passato: a gennaio sul red carpet dei Joy Awards Georgina aveva indossato un abito total black di velluto arricchito da gioielli di diamanti, sfilando con braccia e capo coperti da una stola semitrasparente nera, in osservanza alle regole del codice di abbigliamento dell’Arabia Saudita.

Tra i tanti commenti che si possono leggere sotto alle foto postate dall’influencer sul suo profilo Instagram ritroviamo chi non capisce le motivazioni che stanno dietro alla sua presenza sul red carpet del Festival del Cinema non essendo un’attrice: “Ma che fai a Cannes la guardarobiera?”. Altri invece si sono scagliati contro l’aspetto del viso della ragazza, che parrebbe essere ricorsa un po’ troppo alla chirurgia estetica: “Meno Botox, non ti si riconosce”, “Ma è di cera?” sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere relativi ai presunti ritocchini ai quali sarebbe ricorsa la De Lellis. Infine alcuni l’hanno paragonata a una delle Kardashian, commentando ancora una volta il suo look da molti definito privo di gusto e di eleganza: “Ma ti prego, la Kardashian dei poveri!! La fiera del cattivo gusto!!!”

C’è da dire che però l’influencer è anche riuscita a collezionare qualche commento positivo: “Una Winter Deep in nero è davvero pazzesca, se poi è vestita in Ysl è incredibilmente spaziale.”