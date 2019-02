Giulia Cavaglia nuova tronista: arriva la frecciatina di Karina Cascella

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è la nuova tronista: puntuale la frecciatina di Karina Cascella

Su Giulia Cavaglia, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua in queste ore anche Karina Cascella. L’opinionista, come molti telespettatori tra l’altro, pare non veda molto di buon occhio la decisione dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi di rimettersi in gioco nel programma. In fondo, come diversi fan del Trono Classico hanno fatto notare, Giulia fino a pochi giorni fa era pronta a lasciare il programma insieme ad un altro ragazzo. Il suo cuore oggi è veramente libero o, forse, lo è sempre stato? Quale siano le reali intenzioni di Giulia Cavaglia, ovviamente, noi non lo possiamo sapere. Karina Cascella, però, sulla ragazza sembra essersi fatta un’idea chiara. A chi su Instagram le ha chiesto di esprimere un parere sulla nuova tronista l’opinionista ha scritto: “Riporto una sola frase: Lorenzo ha scelto il business”.

Forse Karina Cascella si riferiva alla frase pronunciata da Giulia alla villa, ovvero: “Il cuore di Lorenzo non urla Claudia, urla business”, pronunciata quando ha saputo di non essere la scelta. Ad ogni modo, alla luce di quanto scritto dalla Cascella, è facile capire perché molti hanno pensato che le sue parole fossero una chiara frecciatina alla tronista torinese. Giulia riuscirà a fare cambiare idea al pubblico oppure i telespettatori continueranno a richiedere – come sta succedendo in queste ore – Antonio Moriconi sul trono?

Uomini e Donne: Giulia Cavaglia è pronta per il trono?

Giulia Cavaglia è davvero pronta per iniziare un nuovo percorso a Uomini e Donne? Dopo lo scontro con Lorenzo Riccardi avvenuto durante l’ultima registrazione del Trono Classico diversi sono stati quelli che se lo sono chiesti. Alcuni sarebbero pronti a scommettere che la ragazza non aspettava altro che diventare tronista altri, invece, che lo avrebbe fatto solo per ripicca nei confronti di Lorenzo (e quindi per questo potrebbe non essere del tutto libera a livello sentimentale). Giulia, però, potrebbe sorprenderci.