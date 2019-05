Giulia Cavaglia scrive una lettera prima della scelta: “Rifarei tutto..”

Giulia Cavaglia, una lettera prima della scelta a Uomini e Donne: la tronista divisa tra Manuel e Giulio

Giulia Cavaglia è ormai vicina alla scelta a Uomini e Donne. Questa stagione del Trono Classico sta giungendo al termine e domani l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi lascerà il programma insieme a Manuel Galiano o a Giulio Raselli. Il pubblico è decisamente diviso in due: da una parte c’è chi è convinto che la scelta di Giulia ricadrà sul primo e dall’altra coloro che sono sicuri che il fortunato sia Giulio. Sicuramente quest’ultimo è molto amato dai telespettatori che seguono la trasmissione. Tantissime sono le persone che lo sostengono e che sperano che sia davvero lui la scelta della Cavaglia. Manuel non è riuscito a conquistare molto il pubblico, ma più volte la tronista si è mostrata particolarmente interessata a lui. Ora Giulia, prima della scelta, pubblica una lunga lettera sul Magazine di Uomini e Donne. Le sue parole vengono scritte dopo l’esperienza in Villa. In questo profondo messaggio, la tronista ammette di sentirsi euforica, poiché non vede l’ora di iniziare la storia d’amore che da tempo immagina nella sua testa, ma ha comunque qualche timore. Infatti, la Cavaglia confessa di avere paura di doversi poi ritrovare a vivere una realtà diversa da quella spera. Nonostante ciò, Giulia sente comunque delle sensazioni positive.

“Anche se dovesse arrivare un ”no”, lo affronterò con Ia consapevolezza di essermi vissuta appieno questo percorso”, rivela Giulia. Tanti sono i ricordi legati a questa bellissima esperienza. Quello più bello riguarda l’inizio del suo trono, quando le venne proposto in studio. In quel momento, la Cavaglia ha compreso di essersi fatta comprendere da chi vive all’interno della trasmissione, sebbene dal pubblico ricevesse diverse critiche. La redazione e Maria De Filippi hanno creduto in lei e questo è stato “un’iniezione di autostima grandissima”. Sa di essere arrivata alla fine di questo percorso con “due persone meravigliose, di grande valore”. Prova affetto per entrambi, ma la pancia la spinge verso una direzione ben precisa! “Mi sono guardata dentro ed è diventato chiaro di cosa ho bisogno ora e per il futuro. Questo percorso è prima di ogni cosa un viaggio dentro sè stessi. Rifarei tutto da capo”, confessa la Cavaglia.

Giulia Cavaglia esprime il suo grazie finale: la tronista pronta alla scelta

Nella sua lettera, Giulia racconta che i suoi genitori ora sono felici che abbia fatto questa esperienza, poiché è riuscita a farla maturare come persona. Lei stessa crede di essere cresciuta e di essere riuscita ad affrontare i suoi limiti. Ora sta per scrivere le pagine finali di questa meravigliosa esperienza e già sente la mancanza di tutti coloro che ha conosciuto in trasmissione. “E ora che è il momento dei saluti, il mio grazie finale va a tutti loro”, dichiara Giulia. Un percorso che giunge al termine, dopo il primo non concluso come avrebbe voluto. Ora sarà lei a scegliere con chi uscirà dal programma. Non ci reste che attendere per scoprire chi tra Manuel e Giulio sarà la scelta di Giulia! Intanto, dopo la scelta di Angela Nasti, oggi tocca ad Andrea Zelletta.