Giulia Cavaglià ha frequentato Sole durante il Trono? Francesco spiega

Giulia Cavaglià ha frequentato Sole durante il Trono di Uomini e Donne? Francesco si spiega dopo le parole rilasciate a Vieni da Me su Rai 1

Francesco Sole, pochi giorni fa, senza volerlo ha creato un caso attorno alla sua neonata love story con Giulia Cavaglià. A scatenare le polemiche alcune sue dichiarazioni rilasciate a Vieni da Me (Rai, 1 programma condotto da Caterina Balivo). Nella fattispecie lo scrittore ha affermato di aver notato l’ex tronista di Uomini e Donne durante una puntata televisiva. Addirittura il riferimento è a quando Giulietta rivestiva il ruolo di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Ma perché Sole ha involontariamente creato un caso? Semplice: perché ha narrato che, essendo stato folgorato immediatamente dalla giovane, l’ha subito contattata su Instagram, raggiungendola il giorno dopo a Torino. La questione è parsa sospetta a molti fan, che si sono chiesti se lui e la Cavaglià si siano frequentati anche durante il Trono.

“Non è che eravamo insieme anche durante il suo Trono. Ci tenevo a precisarlo”

Francesco Sole ha fatto chiarezza sulla vicenda, realizzando una serie di Stories su Instagram: “Me lo state chiedendo in tanti: l’altro giorno, dalla super Caterina Balivo, ho detto che ho incontrato Giulia dopo aver visto la puntata della non scelta (di Lorenzo Riccardi, ndr) e che il giorno dopo le ho scritto, che sono andato a trovarla e che da lì ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci”. Lo scrittore a questo punto chiarisce il malinteso creatosi relativo alle tempistiche della conoscenza dell’ex tronista: “Ovviamente era una replica che ho guardato su Witty, non è che lei ha fatto tutto il Trono dopo… Non è che eravamo insieme anche durante il suo Trono. Me lo avete scritto in un po’ e ci tenevo a precisarlo!”

Raffaella Mennoia dà la sua ‘benedizione’ alla coppia Sole – Cavaglià

Durante la giornata di ieri anche Raffaella Mennoia ha dato la sua ‘benedizione’ alla coppia Sole-Cavaglià. L’autrice di Uomini e Donne ha avuto dolci parole sia per lo scrittore, sia per l’ex tronista.