Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, la reazione di Raffaella Mennoia

Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, arriva la reazione di Raffaella Mennoia

Da un po’ di giorni Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono usciti definitivamente allo scoperto. I due fanno coppia e di recente lo scrittore è stato anche ospite su Rai 1, a Vieni da Me, raccontando come è nata la love story. Intanto, oggi, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha dedicato delle parole ai piccioncini. Ricordiamo che proprio l’autrice di Uomini e Donne, dopo il Trono di Giulia e insieme allo staff del programma, chiamò ‘a rapporto’ la Cavaglià stessa e il suo ex fidanzato Manuel Galliano. Motivo? In estate, tra i due si consumò la rottura e tanti fan si scagliarono contro la redazione dello show, accusandolo di non scegliere accuratamente i suoi protagonisti. Alcune critiche furono feroci, da qui l’intervento diretto di UeD che intervistò sia Manuel sia Giulia per vederci più chiaro. Risultato? Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore si accese un’ulteriore polemica rovente.

Mennoia, le parole su Francesco Sole e Giulia Cavaglià

E oggi? In che rapporti è rimasta la Mennoia con Giulia? Pare che tra le due donne non ci sia alcuna ruggine. Lo si evince dal fatto che Raffaella, ringraziando Sole per averle fatto arrivare una copia del suo ultimo libro, ha anche salutato con affetto la Cavaglià. “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato”, dichiara su Instagram l’autrice televisiva, “Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, anzi salutami Giulietta. Ciao Giulia, un bacio.”

Giulia pazza di Francesco Sole: “Grazie di esistere”

Dopo una fase di conoscenza, Francesco e Giulia sono decollati e oggi appaiono più affiatati che mai. Pochi giorni fa lo scrittore è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, narrando come sia sbocciata la scintilla d’amore con l’ex tronista. Durante la puntata, non è nemmeno mancata una romanticheria da parte della Cavaglià, che ha raggiunto il fidanzato con un video messaggio: “Ci tenevo tantissimo a dirti che sono fiera di te… Già ad oggi sei riuscito a rendermi una persona migliore, grazie di esistere”.