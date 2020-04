Giulia Cavaglià: le ‘batoste’ a UeD e porte aperte per Temptation Island Vip

Francesco Sole e Giulia Cavaglià in quarantena. L’ex tronista e le ‘batoste’ a Uomini e Donne: “Ci sono stata molto male. Temptation Island Vip? Sì”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno trascorrendo la quarantena assieme. I due piccioncini, intervistati dal profilo social di Chi Magazine, sono apparsi più innamorati che mai. Sole ha persino detto di sentirsi più ispirato dalla stretta vicinanza della fidanzata e di aver messo in cantiere un nuovo libro. L’ex tronista di Uomini e Donne è invece tornata sulla sua esperienza nel salotto di Canale 5. Nello show di Maria De Filippi la torinese ha avuto due docce fredde: prima in veste di corteggiatrice (Lorenzo Riccardi la portò fino in fondo al suo percorso, salvo poi scegliere Claudia Dionigi), poi in veste di tronista (scelse Manuel Galiano ma la storia naufragò in un amen tra mille polemiche). Infine spazio al futuro: Cavaglià apre le porte a una sua eventuale partecipazione con Francesco a Temptation Island Vip e…

“A Uomini e Donne si impegnano tante emozioni”

“Subito ci siamo trovati, abbiamo passato molto tempo assieme fin da quando abbiamo cominciato a frequentarci”, ha spiegato Giulia. Dopo le due batoste a Uomini e Donne è finalmente arrivato l’amore vero… “Non smetterò mai di essere grata alla vita per quella esperienza. Mi ha reso la vita più bella. Però ci sono stata molto male, perché in quel programma si impegnano tante emozioni… Poi ho pensato che se nemmeno con Maria De Filippi ho trovato l’amore… allora basta sono ‘panata’”. E invece è poi giunto il ‘Sole’…

“Parteciperei a Temptation Island perché mi fido di Francesco”

Spazio infine a un’eventuale partecipazione a un reality in coppia con Francesco. Giulia ci andrebbe di corsa, anche a Temptation Island Vip: “Ci parteciperei perché mi fido al 100% di lui. Mi mancherebbe però per non poterlo vedere e stare lontano da lui.” Infine miele per la De Filippi: “Maria è stata la prima a credere in me quando ero odiata da tante persone.”