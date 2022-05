Giulia Calcaterra dimentica Nick Pescetto: chi è il nuovo fidanzato

C’è una nuova fiamma che arde nel cuore di Giulia Calcaterra, conosciuta per essere stata una ex velina a Striscia la notizia in compagnia della collega Alessia Reato. Ieri sera la showgirl ha rivelato ai suoi follower di essere fidanzata, mostrando senza filtri il volto di quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo amato.

Insieme al suo nuovo ragazzo, Giulia Calcaterra ha passato una giornata particolarmente emozionante ed intensa nel cuore della Croazia. Via Stories, la ballerina si è fatta vedere impegnata in una sessione di lancio dal ponte con paracadute, accompagnata dalla sua nuova fiamma che è rimasto al suo fianco per tutto il tempo e le ha dato il coraggio necessario per buttarsi nel vuoto.

“Dopo 4 salti vincolati in cui Luca mi apriva la vela…siamo passati allo step successivo” ha commentato la Calcaterra in una Storia, raccontando le emozioni di buttarsi con il paracadute tutta da sola e senza l’aiuto di nessuno.

Poche ore dopo, Giulia Calcaterra ha “svelato le carte” mostrandosi teneramente avvinghiata al suo compagno, seduta al tavolo del ristorante dove i due hanno passato la serata. Una scenetta tanto melensa da aver spinto l’amica della Calcaterra, Alina Turculet, a scrivere ironicamente “Madonna il diabete”.

Chi è Luca Giovannini, il nuovo fidanzato di Giulia Calcaterra

Nessun dubbio, dunque, sull’identità dell’attuale fiamma della Calcaterra, di cui si sanno nome, cognome e lavoro proprio grazie ai tag Instagram. Il fortunato è Luca Giovannini, un atleta esperto di paracadutismo attualmente impiegato presso il centro Aero Gravity di Milano, oltre ad essere il fondatore di Human Flight Official.

Com’era finita l’ultima storia di Giulia Calcaterra

I fan della ex velina ricorderanno di certo che a lungo la ragazza è stata fidanzata con Nick Pescetto, con cui è rimasta per ben 4 anni. L’annuncio della fine della relazione era avvenuto appena un paio di settimane fa. Sul suo profilo Instagram, la Calcaterra si era dimostrata delusa e offesa e aveva raccontato: “Gli ultimi 4 anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistita. Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita”. A quanto pare, dunque, tutto questo dolore la ballerina già se l’è buttato alle spalle.